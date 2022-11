Konflikt na linii USA-Meksyk. Poszło o kukurydzę

Planowany przez Meksyk zakaz uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej "budzi głębokie zaniepokojenie" w USA. Meksyk argumentuje, że genetycznie modyfikowane nasiona są zagrożeniem dla jego rodzimych odmian kukurydzy.

Pogłębia się konflikt między USA a Meksykiem. Chodzi o planowane wprowadzenie zakazu importu genetycznie modyfikowanej kukurydzy od 2025 roku.

Sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack ostrzegł prezydenta Meksyku, że USA będą zmuszone do podjęcia działań prawnych, jeśli nie zostanie znalezione "akceptowalne rozwiązanie". Zakaz miałby bowiem "znaczący wpływ" na handel USA-Meksyk, przekazał Vilsack.

Meksyk jest drugim po Chinach największym importerem kukurydzy na świecie, a duża część kupowanej przez niego kukurydzy pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.

Planowany zakaz może spowodować, że Meksyk zmniejszy o połowę import żółtej kukurydzy z USA, informował Reuters w zeszłym miesiącu.

Prezydenckie obietnice jeszcze z kampanii wyborczej

Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador wydał 31 grudnia 2020 roku dekret prezydencki wzywający do wycofania genetycznie modyfikowanej kukurydzy przeznaczonej do spożycia przez ludzi do końca stycznia 2024 roku.

Dekret ten wywołał już wówczas ogromne zaniepokojenie wśród amerykańskich eksporterów kukurydzy. Teraz w obliczu zbliżającego się terminu wzmogły się wysiłki USA mające na celu skłonienie prezydenta Lópeza Obradora do rezygnacji z planowanego zakazu lub jego złagodzenia.

W poniedziałek sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack spotkał się z prezydentem Lópezem Obradorem w Meksyku i powiedział mu o "głębokich obawach" amerykańskich rolników.

Ostrzegł, że Stany Zjednoczone "będą zmuszone do rozważenia wszystkich opcji, w tym podjęcia formalnych kroków w celu egzekwowania praw w ramach USMCA", odnosząc się do umowy o wolnym handlu między USA, Meksykiem i Kanadą.

Zakaz stosowania kukurydzy GM był jedną z obietnic kampanii wyborczej meksykańskiego prezydenta. Podkreśla on, że Meksyk jest "suwerennym wolnym krajem" i że "nie chce GMO".

López Obrador twierdzi, że brakuje wciąż naukowych badań nad wpływem genetycznie modyfikowanej kukurydzy na rodzime odmiany kukurydzy w Meksyku. Meksyk szczyci się tym, że jest miejscem, gdzie tysiące lat temu ludzie po raz pierwszy zaczęli udomawiać kukurydzę, uprawiane są dziesiątki jej odmian rodzimych.

Mimo to w dużej mierze polega na importowanej z USA żółtej kukurydzy, którą karmi się zwierzęta gospodarskie i z której produkuje się sosy.