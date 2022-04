Kongres w Katowicach okazją do międzynarodowych spotkań biznesowych

Europejski Kongres Gospodarczy był zawsze miejscem debat od najważniejszych wyzwaniach stojących przed polska gospodarką. Od kilku lat jednym z głównych wątków jest ekspansja zagraniczna polskich firm i internacjonalizacja polskiej gospodarki. Tego tematu nie zabraknie również podczas tegorocznej edycji EKG.

Ostatnie dekady to dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, a jednym z jej motorów napędowych w tym okresie był eksport. Polska stała się ważnym elementem europejskiej wymiany handlowej - jesteśmy np. jednym z ważniejszych partnerów handlowych największej europejskiej gospodarki - Niemiec.

To potężny impuls rozwoju gospodarczego. Według GUS polski eksport w 2021 r. wzrósł o 22,8 proc. i osiągnął wartość 1305,2 mld zł. Także w nowy rok polscy eksporterzy weszli z impetem - w okresie styczeń-luty eksport wzrósł o 16,9 proc. rok do 49,5 mld euro.

Zdecydowana większość aktywności zagranicznej polskich firm koncentruje się jednak na europejskim rynku. Od lat na EKG dyskutujemy, jak się umocnić na rynkach naszego kontynentu, a jednocześnie pokusić się ekspansje na odleglejsze - może nieco bardziej ryzykowne, ale nie mniej obiecujące rynki.

Ostatnie lata postawiły jednak przed eksporterami nowe wyzwania - najpierw pandemia, a obecnie wojna w Ukrainie postawiły pod znakiem zapytania wiele dotychczasowych łańcuchów dostaw i szlaków handlowych. Jak sobie poradzić w tej nowej niełatwej sytuacji? Będzie o tym mowa podczas EKG.

Zmianom na gospodarczej mapie świata i związanym z tym wyzwaniem dla eksporterów będą poświęcone takie sesje jak „Globalny handel i geopolityka” (25 kwietnia, początek 12.30) czy "Nearshoring" (25 kwietnia 2022 początek 14:30) czy „Handel zagraniczny w niestabilnych czasach” (26 kwietnia, godz. 11.30) podczas których paneliści będą dyskutowali na temat zaburzeń łańcuchów dostaw (nieobojętnych wszak dla eksporterów), ale i zapoczątkowanego w wyniku pandemii skracania łańcuchów dostaw - przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu.

Będą również omawiane uwarunkowania wymiany handlowej (a może i inwestycji) z różnymi krajami i regionami. Temu poświęcone będą dedykowane sesje dotyczące poszczególnych rynków, zarówno tych dobrze znanych - jak w przypadku paneli „Polsko-niemieckie relacje gospodarcze” (25 kwietnia, godz. 14:30), „Współpraca polsko-czeska: nowe otwarcie” (26 kwietnia, godz. 9.30), czy „Polsko-amerykańska współpraca gospodarcza” (26 kwietnia, godz. 9.30), jak i tych bardziej egzotycznych - tu będzie można posłuchać dyskusji podczas sesji „Europa i Azja: rozmowy o współpracy i gospodarce", (25 kwietnia, godz. 16:30), „Forum współpracy Polska-Afryka” (26 kwietnia, godz. 11.30). Przydatne mogą być również informacje z panelu „Biznes na styku kultur” (26 kwietnia, godz. 15.30).

Doborowe grono panelistów

Będą również panele poświęcone temu nie tylko gdzie handlować i inwestować, ale również jak to robić. Będzie zatem sesja „(25 kwietnia, godz. 15:30), ale też(26 kwietnia, godz 13.30) i(27 kwietnia, godz. 9.30).

Jak zwykle podczas katowickich imprez będziemy mieli do czynienia z doborowym gronem panelistów - przedsiębiorców, praktyków biznesu, przedstawicieli administracji rządowej i rządowych agend, dyplomacji, czy wreszcie analityków. W dyskusjach poświęconych najlepszych sposobach na ekspansję wezmą udział m.in.: Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Bank Śląski, Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Janusz Władyczak, prezes KUKE, Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego, Mourad Taoufiki, Country Manager w Amazon.pl, Paweł Barański, Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce, Marek Foryński, Managine Director BTS, Panattoni Europe, Federico Rosales, prezes Whirlpool Company Polska, Rafał Rudziński, prezes Robert Bosch Sp. z o.o., Lars Gutheil, dyrektor generalny, członek zarządu, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Johannes Thadden, prezes Airbus Poland SA, Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Marta Poślad, Head of Public Policy & Government Relations, Central and Eastern Europe, Google, Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Hoonmin Lim, Ambasador Republiki Korei w Polsce, Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Akio Miyajima, Ambasador Japonii w Polsce, Nguyen Thanh Hai, szef Biura Handlowego Wietnamu, Ambasada Wietnamu w Polsce, Olga Semeniuk, sekretarz stanu w resorcie rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Bank Śląski, Jakub Dürr, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Aleš Chmelař, wiceminister spraw zagranicznych, Czechy, Przemysław Żurawski vel Grajewski, politolog, doradca w gabinecie politycznym Ministra Spraw Zagranicznych.

O ekspansji zagranicznej polskich firm debatować też będą: Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena, Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Paweł Szataniak, prezes Wieltonu, Abderrahim Atmoun, Ambasador Królestwa Maroka w Polsce, Anastase Shyaka, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rwandy w Polsce, Zdzisław Bik, prezes FASING, Zenon Daniłowski, prezes Makarony Polskie, Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, E. Longin Wons, prezes Rafametu, Jerzy Pietrucha, prezes Grupy Pietrucha.

Zarówno tematyka, jak i zestaw panelistów gwarantuje sporą dawkę wiedzy, użyteczną, jeśli ktoś rozważa ekspansję na zagraniczne rynki.