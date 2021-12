Kongresmen polskiego pochodzenia może paść ofiarą nowego podziału na okręgi wyborcze

Kongresmen Tom Malinowski z New Jersey stoi w obliczu trudnego wyzwania. Czeka go ciężka przeprawa w przyszłorocznych wyborach wobec perspektywy zmian granic jego 7. Okręgu Kongresowego w środkowej części stanu. Nie może liczyć na większość głosów Polonii.

Malinowski urodził się w Słupsku w 1965 roku. Jest pierwszym w powojennej historii ustawodawcą z Polski, który został wybrany do Izby Reprezentantów USA. Ubiega się obecnie o trzecią kadencję. Wobec planowanych zmian granic okręgów wyborczych nie wiadomo jaki będzie miał elektorat.

Zmiany następują co dziesięć lat. Dokonuje ich 13-osobowa komisja składającą się w New Jersey z sześciu Demokratów, sześciu Republikanów oraz dodatkowej osoby wyznaczonej przez stanowy Sąd Najwyższy, aby nie było wyniku remisowego.

"W tym roku jest to były sędzia stanowego Sądu Najwyższego John Wallace, Jr, zarejestrowany Demokrata. Komisja ma czas do drugiego tygodnia stycznia, by opracować mapę 12 równych okręgów, które odzwierciedlają zmiany w populacji stanu" - przypomina "Politico".

Zwraca uwagę, że na spotkania komisji przychodzi wielu zwolenników Malinowskiego. Chcą zachować okręg w dużej mierze nienaruszony, dodając kilka miasteczek z hrabstwa Union, sympatyzujących z Demokratami. Desperacko próbują zapobiec, by Malinowski nie stał się kozłem ofiarnym dla ratowania innych kongresmenów z tej partii.

"Jest to agresywne podejście, które zraziło niektórych ludzi w jego partii. Ale Malinowski, jeden z najbardziej zagrożonych w Kongresie, nie ma wielkiego wyboru. W roku wyborczym, w którym Demokraci będą walczyć o utrzymanie pięciomiejscowej większości w Izbie Reprezentantów, kongresman z New Jersey ma za zadanie przekonać Demokratów w komisji, by walczyli o każdego, zamiast ograniczać straty, narażając go na porażkę" - podkreśla "Politco".

Jak dodaje, Malinowskiemu mogą też zaszkodzić zarzuty o nieujawnienie setek tysięcy dolarów z transakcji giełdowych i sprzedaży akcji. Będzie to chciał zapewne wykorzystać zespół jego republikańskiego rywala, senatora stanowego z starej dynastii politycznej w New Jersey Toma Keana Jr. Malinowski zwyciężył z nim w roku 2020 tylko nieco ponad 1 punktem procentowym. Była to najniższa wygrana spośród wszystkich kongresmenów z tej partii.

Zważywszy na to, nie brak obaw, że pomni potencjalnych słabości Malinowskiego Demokraci mogą podczas debaty w sprawie granic okręgów wyborczych poświęcić go kosztem wynegocjowania lepszych warunków dla swoich innych kandydatów.

Co więcej Malinowski nie może liczyć na znaczne poparcie Polonii.

"Z mniej niż siedmioma procentami wyborców, którzy są polskimi Amerykanami w 7 Okręgu Kongresowym New Jersey Tom Malinowski nie może zostać ponownie wybrany w listopadzie 2022 roku, tylko naszymi głosami. Nawet jeśli wszyscy polscy Amerykanie opowiedzieliby się za nim, co jest mało prawdopodobne, ponieważ popiera on prawo kobiet do wyboru, czyli toleruje aborcje" - powiedział PAP John Czop, dyrektor ds. polityki Kongresu Polonii Amerykańskiej, a jednocześnie członek oddziału tej organizacji w New Jersey.

Jak wyjaśnił, Malinowski zraża sobie przez to wielu Amerykanów polskiego pochodzenia. Są oni bowiem gorliwymi katolikami.

"Natomiast ci polscy Amerykanie, którzy prawdopodobnie zagłosują na kongresmena Malinowskiego pamiętają, że kiedy w sierpniu 2019 roku spotkał się z delegatami KPA w swoim biurze w Somerville, w New Jersey, zgodził się na współ sponsorowanie wspierającej inicjatywę Trójmorza tzw. Rezolucji Kaptur-Kinzinger" - ocenił Czop.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski