Koniec globalizacji, wraca żelazna kurtyna. Pytanie tylko gdzie stanie

Globalizacja była ewenementem w historii świata, a teraz mamy powrót dominującej we wszystkich poprzednich epokach geopolityki – wskazuje dr Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geostrategii. Sprawa 5G to kolejna próba wypchnięcia Chin ze światowego łańcucha dostaw. – Europejski biznes może wybrać złamanie świata atlantyckiego i Eurazja stanie się nową przestrzenią handlu światowego – mówi Jacek Bartosiak.

Wolność przepływu gospodarczego spowodowała wzrost zamożności, który nie był jednak równomierny.

Ten nierówny wzrost wygenerował w Amerykanach poczucie, że zostali oszukani, bo z ich kraju zaczęły znikać moce produkcyjne, a więc i miejsca pracy.

Najbardziej pesymistyczny scenariusz zakłada przekształcenie wojny handlowej w konflikt zbrojny na zachodnim Pacyfiku - uważa dr Jacek Bartosiak.