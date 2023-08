Koniec impasu politycznego w Tajlandii. Dawni wrogowie będą rządzić krajem

Po trzymiesięcznym impasie politycznym w Tajlandii udało się sformować nowy rząd. Koalicję tworzą niedawni śmiertelni wrogowie , którzy wolą się pogodzić, niż oddać władzę nowej sile.





23 sierpnia król Tajlandii Maha Vajiralongkorn zaakceptował na stanowisku premiera miliardera Sretthę Thavisina z Partii Pheu Thai (Partii dla Tajów). Stanął on na czele koalicji liczącej 11 partii, która dzień wcześniej zdołała uzyskać większość głosów w parlamencie.

Kończy to ponad trzymiesięczny impas polityczny trwający od wyborów z maja 2023 r.

W koalicji znalazły się dwa, do niedawna śmiertelnie wrogie sobą ugrupowania, które połączyły siły, by nie oddać władzy nowej partii.

Powstanie rządu można byłoby potraktować jako normalne wydarzenie. Tym co zaskakuje jest jednak fakt, że koalicjantem Partii Pheu Thai będą wspierane przez wojsko partie Palang Pracharat oraz United Thai Nation. To samo wojsko w 2014 r. obaliło w zamachu stanu poprzedni rząd partii Pheu Thai, a w 2006 r. również odsunęło od rządów jej poprzedniczkę. Tym samym o premierostwie może zapomnieć Pita Limjaroenrat, przywódca nowopowstałego ugrupowania Move Forward, które wygrało wybory w maju.

Sygnałem do zawarcia koalicji był niespodziewany powrót do kraju Thaksina Shinawatry. Ten były premier, miliarder i założyciela Partii Pheu Thai zjawił się po piętnastoletnim wygnaniu. 74-latek, bezpośrednio po wylądowaniu oddał pokłon obrazom przedstawiającym króla i królową Tajlandii. Następnie zaś udał się do sądu i do więzienia, gdzie rozpoczął odbywanie ośmioletniego wyroku za nadużycia finansowe.

Prawdopodobnie był to element politycznej ugody między monarchią, wojskiem a populistycznym miliarderem. Tego samego dnia zawarto koalicję, w której wojsko poparło partię Shinawatry.

Łączenie wody z ogniem, czyli egzotyczna koalicja będzie rządzić Tajlandią

W celu pełnego zrozumienia przełomowości tych wydarzeń, należy cofnąć się do 2006 r. Wtedy rząd Thaksina Shinawatry został obalony w wyniku zamachu stanu. W latach 2006 – 2008 oraz od 2008 do 2023 miliarder przebywał na wygnaniu. W międzyczasie kolejny zamach stanu obalił rządy jego siostry Yingluck Shinawatry i partii Pheu Thai.

Oficjalnym powodem tych przewrotów były rzekome tendencje antymonarchiczne byłego premiera, który oskarżany był o chęć powołania republiki w miejsce królestwa oraz o obrazę majestatu, co jest karane w Tajlandii. Dodatkowo Thaksin Shinawatra i jego partia mają wyraźnie populistyczne tendencje, znajdując oparcie w biednej i relatywnie zacofanej północnej Tajlandii. Wojsko reprezentuje interesy konserwatywnych elit Bangkoku. W polityce i gospodarce tego południowo-wschodnioazjatyckiego kraju bardzo trudno osiągnąć sukces bez błogosławieństwa monarchii i munduru.

Do niedawna wydawało się, że połączenie tych dwóch sił politycznych to jak łączenie ognia z wodą. Okazało się to jednak możliwe. Powód nazywa się Pita Limjaroenrat i jest przywódcą partii Move Forward, która odniosła niespodziewane zwycięstwo w majowych wyborach, wyrastając na największą siłę w parlamencie. Stronnictwo zdobyło nie tylko 32 z 33 miejsc w tradycyjnie konserwatywnym Bangkoku, ale również uzyskało spore poparcie w regionach będących matecznikiem Pheu Thai. Głosi hasła uderzające w podstawy monarchistyczno-wojskowego ładu. Żąda możliwości krytykowania króla - chronionego drakońskim prawem o ochronie majestatu - i liberalizacji wielu dziedzin gospodarki, w której panują oligopole. Symbolem stało się hasło poluzowania prawa do warzenia piwa w celu stworzenia konkurencji na rynku zdominowanym przez kilku producentów.

Stare siły polityczne postanowiły wspólnie walczyć o polityczną pozycję

W obliczu takiego zagrożenia już od maja toczyły się tajne rozmowy pomiędzy przedstawicielami do niedawna zwaśnionych stron. Jak widać przyniosły one rezultat. Mimo porażki partii bliskich wojsku w wyborach do izby niższej, zachowało ono duże wpływy w tajskiej polityce. W głosowaniu nad powołaniem rządu udział bowiem biorą członkowie Senatu, a ta izba jest niemal w całości nominowana przy udziale rządzących do tej pory byłych mundurowych. To jeden z “bezpieczników” systemu, gwarantujący, że wbrew armii w tajskiej polityce nie zdarzy się wiele.

Powstała więc koalicja sił, które do niedawna uważano za niemal śmiertelnych wrogów. Zaś jeżeli chodzi o los byłego premiera, to mało kto wierzy, że długo pozostanie w więzieniu. Spodziewany jest wkrótce akt łaski ze strony króla.

Pozostaje jednak kwestia, czy taka egzotyczna koalicja zdoła utrzymać spójność na dłuższą metę. Nie jest też jasne, czy politykom uda się osiągnąć cel jakim jest eliminacja Pity Limjaroenrata z polityki oraz wykluczenia ruchu młodzieżowego protestu, którego emanacją jest partia Move Forward.

Sama partia najpewniej zostanie rozwiązana wyrokiem sądu jako głosząca poglądy antykonstytucyjne. W warunkach tajskich, oznaczać to będzie w praktyce tylko konieczność zarejestrowania kolejnego ugrupowania. Praktykowali to już wcześniej zarówno Pita Limjaroenrat, jak i Thaksin Shinawatra. Na chwilę obecną sondaże wskazują raczej na niezadowolenie Tajów z perspektyw stworzenia nowego rządu. Pozostaje więc pytanie, czy „starym” elitom uda się zagrodzić drogę na szczyt „nowym”, czy też nowo powołany rząd jedynie skonsoliduje przeciw sobie niezadowolenie społeczne i przysporzy kolejnych głosów Move Forward.