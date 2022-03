Koniec importu rosyjskiej ropy i gazu do USA. Joe Biden ogłosił embargo

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA. Jak podkreślił, choć ruch ten zwiększy ceny surowców, ma ponadpartyjne poparcie i uderzy w "arterię rosyjskiej gospodarki".

Ogłaszam, że bierzemy za cel główną arterię rosyjskiej gospodarki - powiedział Joe Biden, dodając że dostawy rosyjskiej ropy, gazu i innych nośników energii nie będą przyjmowane w amerykańskich portach.

To w Rosji sytuacja ekonomiczna jest w stanie krytycznym. Gospodarka rosyjska pogrążona jest w kryzysie od czasu rozpoczęcia wojny. 1 rubel warty jest mniej niż 1 amerykański cent - zaznaczył.

Jeśli Ameryka nie odpowie na rosyjską agresję teraz, będzie musiała za to zapłacić jeszcze wyższą cenę w przyszłości - zaznaczył.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił embargo na import ropy, gazu i innych nośników energii w ramach sankcji za agresję Rosji na Ukrainę.

Embargo na ropę i gaz z Rosji

"Musimy budować presję na wojenną machinę Putina. Wiemy, że niektórzy europejscy sojusznicy mogą nie być w stanie dołączyć do embarga na rosyjską energię - przyznał Biden.

Prezydent przyznał, że ze względu na zdecydowanie większą zależność od rosyjskich surowców, wielu europejskich sojuszników nie jest w stanie przyłączyć się do embarga, ale dodał, że razem pracują nad długoterminową strategią uniezależnienia się od importu Rosji.



Podkreślił też, że USA będą uczestniczyć w kosztach pomocy uchodźcom, "by nie spadały one w całości na sąsiadów Ukrainy".



"Jasno mówiłem, że Stany Zjednoczone podzielą się odpowiedzialnością za opiekę nad uchodźcami, tak by koszty nie spadały w całości na państwa europejskie, które graniczą z Ukrainą" - powiedział Biden podczas przemówienia w Białym Domu.



Dodał, że wysłał m.in. do Polski szefa dyplomacji Antony'ego Blinkena oraz wiceprezydent Kamalę Harris, by zapewnić o wsparciu USA i dowiedzieć się o sytuacji na granicy.



"Rosja może kontynuować wyniszczającą ofensywę kosztem potwornej ceny. Ale tyle już dziś wiadomo: Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem dla Putina. On może wziąć miasto, ale nigdy nie będzie w stanie utrzymać całego kraju" - powiedział Biden podczas przemówienia, w którym ogłosił embargo na rosyjską energię.



Rosyjska ropa to ok. 3 proc. importu USA

Według danych Agencji Informacji Energetycznej (EIA), w 2021 r. Stany Zjednoczone sprowadziły z Rosji 245 mln baryłek ropy i produktów naftowych, w tym 72,6 mln baryłek surowej ropy. Jeśli chodzi o surową ropę, import z Rosji stanowił nieco ponad 3 proc. całości przywozu ropy do USA w 2021 r. i ok. 1 proc. amerykańskiej konsumpcji ropy.



Amerykanie sprowadzili też z Rosji prawie 130 mln baryłek półproduktów rafineryjne. W tym przypadku import z Rosji stanowi dwie trzecie przywozu tego typu produktów. Z danych EIA wynika też, że w 2021 r. do USA trafiło także 5,2 mln paliw płynnych, 18,4 mln baryłek domieszek do paliw płynnych, 10 mln baryłek mazutu i 8,5 mln destylatów z Rosji.