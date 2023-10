Koniec podatkowego raju w Portugalii. Unijni emeryci tracą ulgi

Emeryci z państw unijnych, którzy na stałe zamierzają się osiedlić w Portugalii, stracą ulgi w podatku od nieruchomości, zapowiedział w wywiadzie telewizyjnym premier tamtejszego rządu Antonio Costa.

Zgodnie z deklaracją przekazaną w trakcie wywiadu telewizyjnego przez premiera Portugalii Antonio Costę emeryci, którzy są obywatelami państw unijnych, od 2024 roku będą zobowiązani do płacenia normalnych stawek w podatku od nieruchomości.

Przepisy wejdą w życie od stycznia przyszłego roku, a dodatkowe dochody z tego tytułu zostały już uwzględnione w ustawie budżetowej.

W 2009 roku wprowadzono zwolnienia w podatku od nieruchomości dla wszystkich cudzoziemców, którzy otrzymując świadczenia emerytalne w swoich krajach, podjęli decyzję o kupnie domu i przebywają w Portugalii co najmniej 6 miesięcy w roku.

Takie rozwiązania obowiązywały do 2020 roku i doprowadziło to do tego, że ponad 10 tysięcy obywateli Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Belgii postanowiło zmienić swoje miejsce zamieszkania. Doprowadziło to w praktyce do uzyskania pożądanego efektu wzrostu aktywności sektora budowlanego w Portugalii.

Jednak z czasem okazało się, że cudzoziemcy osiedlają się głównie w pobliżu stolicy kraju Lizbony i w nadmorskich kurortach. Doprowadziło to niekontrolowanego wzrostu cen nieruchomości. Od 2021 roku wprowadzono ulgę w podatku na poziomie 10-15 procent w zależności od lokalizacji domu lub mieszkania.

Jednak teraz postanowiono, że od przyszłego wszelkie ulgi znikają. Wprowadzony będzie przymus wynajmu mieszkań, które pozostają niezamieszkałe przez dwa lata.