Koniec węgiersko-rosyjskiej grupy przyjaźni w parlamencie

Parlamentarna grupa przyjaźni węgiersko-rosyjskiej zakończyła po cichu swoją działalność i nie została odtworzona po wyborach na Węgrzech w kwietniu 2022 roku – informuje portal 24.hu. Grupa przyjaźni węgiersko-ukraińskiej powstała w zeszłym roku, ale w praktyce nie działa.

"Ukraina i Rosja są w stanie wojny. W ośmiopunktowej rezolucji węgierski parlament wyraził swoje zaangażowanie na rzecz pokoju, potępił agresję wojskową Rosji i uznał prawo Ukrainy do samoobrony. W związku z zaistniałą sytuacją, węgiersko-rosyjska grupa przyjaźni nie została utworzona" - przekazało biuro prasowe rządzącej partii Fidesz w oświadczeniu cytowanym przez 24.hu.

Spotkania grupy nie były zresztą częste: w ciągu czterech lat doszło tylko do jednego. Członkowie grupy otrzymywali za to regularne zaproszenia z okazji Dnia Zwycięstwa (9 maja) do rosyjskiej ambasady - zauważa portal.

W listopadzie zeszłego roku doszło z kolei do utworzenia węgiersko-ukraińskiej grupy przyjaźni, na której czele stanął Attila Tilki, poseł Fideszu.

"Tilki stanął na czele grupy, ponieważ jego okręg wyborczy znajduje się przy granicy z Ukrainą, a on sam kilkakrotnie pojawiał się w wiadomościach ze względu na swoją rolę w opiece nad uchodźcami po wybuchu wojny" - napisał portal 24.hu.

Jednak w 2020 roku przewodniczący grupy otrzymał 3-letni zakaz wjazdu na Ukrainę za "ingerowanie w sprawy wewnętrzne Ukrainy i działania mające na celu podważenie bezpieczeństwa państwa ukraińskiego" - informuje portal.

W każdym razie grupa nie zebrała się ani razu od momentu powstania, nawet na spotkaniu inauguracyjnym. Przedstawiciele Fideszu tłumaczą to - podobnie jak w przypadku rozwiązania węgiersko-rosyjskiej grupy przyjaźni - trwającą na Ukrainie wojną.