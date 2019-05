Koniec z zautomatyzowanym telemarketingiem w USA?

Przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FCC) Ajit Pai zaproponował w środę (15 maja), aby pozwolić firmom telefonicznym na domyślne blokowanie zautomatyzowanego telemarketingu w celu ograniczenia niechcianych połączeń - podała agencja Reutera.

FCC da dostawcom usług głosowych pewność, że mogą legalnie blokować niechciane połączenia (telemarketing). Nigdy nie będziemy musieli ich odbierać, ani odrzucać.

Trzy czwarte Senatu USA poparło przepisy zapewniające regulatorom i organom nadzoru dodatkowe narzędzia zapobiegania nielegalnym połączeniom zautomatyzowanym.

Komisarz FCC z ramienia partii demokratycznej Jessica Rosenworcel zaznaczyła w tym tygodniu, że komisja powinna wymagać od operatorów technologii uwierzytelniania połączeń i udostępniania klientom bezpłatnych narzędzi do blokowania niechcianych połączeń.

Jak zauważył Pai, wielu dostawców usług wstrzymuje opracowanie i wdrożenie domyślnych narzędzi blokujących zautomatyzowane połączenia z powodu niepewności, czy jest to zgodne z przepisami FCC. Zdaniem przewodniczącego komisji umożliwienie domyślnego blokowania takich połączeń znacznie przyspieszyłoby rozwój takich narzędzi i ich stosowanie przez klientów.



- Stawiając sprawę jasno, FCC da dostawcom usług głosowych pewność, że mogą legalnie blokować niechciane połączenia już na wejściu, aby konsumenci nigdy nie musieli ich odbierać - podkreślił przewodniczący komisji.



Oczekuje się, że amerykańska agencja regulująca zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją podejmie działania w sprawie propozycji Paiego na posiedzeniu 6 czerwca - podał Reuters.



Przewodniczący komisji i pozostali czterej komisarze FCC jeszcze w środę mają wystąpić przed Izbą Reprezentantów w związku z rosnącą skalą zautomatyzowanego telemarketingu. Jak podał Reuters, firma blokująca i śledząca roboty YouMail oszacowała, że w ubiegłym miesiącu w USA zostało wykonanych 4,9 mld niechcianych połączeń. W 2018 r. odnotowano ich prawie 48 mld, co stanowiło 60-proc. wzrost względem roku 2017.



Trzy czwarte Senatu USA poparło przepisy zapewniające regulatorom i organom nadzoru dodatkowe narzędzia zapobiegania nielegalnym połączeniom zautomatyzowanym oraz ułatwiające FCC nakładanie kar finansowych - zaznaczył Reuters.



W maju 2018 r. Pai wezwał firmy do przyjęcia opracowanego przez branżę "systemu uwierzytelniania połączeń", mającego wyeliminować wykorzystania do realizacji połączeń nielegalnych, sfałszowanych numerów.



Pai spodziewa się, że główni operatorzy telefoniczni wprowadzą standardy identyfikacji dzwoniących jeszcze w tym roku.



- Wybraliśmy ścieżkę zainicjowaną przez branżę, ponieważ jest to najszybszy sposób, aby pomóc klientom - podkreślił Pai w poniedziałkowym oświadczeniu, dodając, że . komisja podejmie działania regulacyjne, jeśli opratorzy nie wdrożą standardów w tym roku.



W listopadzie Pai napisał do dyrektorów naczelnych głównych dostawców usług telekomunikacyjnych w tym AT&T, Verizon Communications i Sprint, domagając się uruchomienia nie później niż w 2019 r. systemu mającego zwalczać zautomatyzowany telemarketing - przypomniała agencja.



Komisarz FCC z ramienia partii demokratycznej Jessica Rosenworcel zaznaczyła w tym tygodniu, że komisja powinna wymagać od operatorów technologii uwierzytelniania połączeń i udostępniania klientom bezpłatnych narzędzi do blokowania niechcianych połączeń. Wezwała także FCC do utworzenia wydziału ds. zautomatyzowanych połączeń telefonicznych.