Konserwatywny dziennik holenderski apeluje o wprowadzenie progu wyborczego w wyborach do parlamentu

Największa gazeta Niderlandów, konserwatywny dziennik "De Telegraaf", apeluje o wprowadzenie progu wyborczego w wyborach do izby niższej parlamentu. Niderlandami od dziewięciu miesięcy rządzi zdymisjonowany gabinet premiera Marka Ruttego.

Gazeta nie szczędzi Holendrom i ich klasie politycznej cierpkich słów. Autor przypomina, że w Niderlandach istnieje co najmniej 40 równych wyznań, albowiem "Holendrzy wierzą, że to właśnie oni zawsze mają rację a inni się mylą".

"De Telegraaf" twierdzi, że w Niderlandach znacznie wzrosła w ostatnich latach nietolerancja. "Ma to związek ze wzrostem dobrobytu, dzięki któremu wielu mogło otrzymać wszystko, czego dusza zapragnęła, nie po długim oszczędzaniu, ale natychmiast" - czytamy w dzienniku.

Zdaniem autora tekstu nietolerancja i egoizm idą w kraju wiatraków w parze. "O Holandii zawsze mówiło się, że jest krajem tolerancyjnym, ale daleko nam do tego. O ile istniała tolerancja, była ona konsekwencją obojętności" - wskazuje gazeta.

Właśnie nietolerancja i brak szukania wspólnej płaszczyzny spowodowały rekordowe rozdrobnienie izby niższej parlamentu. W Tweede kamer istnieje obecnie 19 grup politycznych, z czego aż dziewięć ma trzy lub mniej mandatów.

Poprzedni rekord 17 frakcji pochodził z okresu pierwszej wojny światowej (1917).

Zdaniem dziennika przekłada się to na niemożność sformowania rządu. Niderlandami od stycznia rządzi rząd Marka Ruttego, który został zmuszony do podania się do dymisji w wyniku tzw. afery zasiłkowej.

"Pomimo wielu kryzysów, którym trzeba zapobiec, nasi politycy przedkładają wąskie interesy partyjne nad interesy narodowe" - grzmi "De Telegraaf".

W Niderlandach próg wyborczy do izby niższej formalnie nie istnieje. W praktyce wynosi on jednak 0,67 proc. Wynika to z tego, że liczbę oddanych głosów dzieli się na ilość mandatów do zdobycia (150) i wychodzi liczba głosów, potrzebnych do uzyskania przez listę miejsca w Tweede kamer.

Dziennik apeluje więc o wprowadzenie progu wyborczego. "Niemcy mają 5 proc., może zacznijmy chociaż od 2 proc." - pisze "De Telegraaf" argumentując, że dzięki temu "najgorsi egocentrycy zostaną wykluczeni z parlamentu".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek