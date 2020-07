Konsul USA: użycie nowego prawa to tragedia dla Hongkongu

Użycie przez Pekin narzuconego Hongkongowi prawa o bezpieczeństwie państwowym do podważania podstawowych wolności jego mieszkańców jest „tragedią dla Hongkongu” - ocenił w poniedziałek amerykański konsul w tym półautonomicznym regionie ChRL Hanscom Smith.

Waszyngton nie wyklucza nałożenia kolejnych sankcji, by przekonać chińskie władze do wycofania nowego prawa - dodał amerykański dyplomata. Odrzucił przy tym oskarżenia o wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Chin.

"Używanie prawa o bezpieczeństwie państwowym do niszczenia podstawowych wolności, tworzenia atmosfery przymusu i autocenzury, jest tragedią dla Hongkongu" - ocenił Smith, cytowany przez agencję Associated Press i publiczną hongkońską stację RTHK.

"W naszym interesie leży zasadniczo zapewnienie, by Hongkong cieszył się wysokim poziomem autonomii, którą mu obiecano, i która była dla nas bardzo korzystna, w tym dla naszych interesów gospodarczych i handlowych" - powiedział konsul, oceniając, że właśnie dzięki tej autonomii Hongkong osiągnął sukces jako centrum biznesowe.

Nowe prawo przewiduje kary nawet dożywocia za działalność wywrotową, separatystyczną, terrorystyczną i zmowę z obcymi państwami lub siłami w celu podważenia bezpieczeństwa państwa. Przepisy, które zdaniem prawników szeroko i nieprecyzyjnie definiują przestępstwa, weszły w życie w ubiegłym tygodniu i wywołały protesty w Hongkongu oraz krytykę wielu państw zachodnich.

Po wprowadzeniu prawa hongkońskie biblioteki publiczne wstrzymały wypożyczanie co najmniej dziewięciu książek napisanych przez działaczy demokratycznych i nawołujących do utrzymania odmienności Hongkongu od reszty Chin - podał dziennik "South China Morning Post". O wycofywaniu swoich publikacji poinformował na Twitterze m.in. wpływowy działacz demokratyczny Joshua Wong.

Stany Zjednoczone ogłosiły już restrykcje dotyczące eksportu do Hongkongu sprzętu wojskowego i nałożyły sankcje wizowe na urzędników Komunistycznej Partii Chin (KPCh) odpowiedzialnych za ograniczanie autonomii Hongkongu. Władze w Pekinie stanowczo potępiły te działania Waszyngtonu, oceniając je jako próby "wtrącania się" w sprawy Hongkongu, które - jak podkreślali chińscy urzędnicy - są wewnętrznymi sprawami Chin.

Do tych zarzutów odniósł się amerykański konsul. "Odrzucamy oskarżenia, że w jakiś sposób się wtrącamy. Hongkończycy mają dużą świadomość własnych interesów, a kiedy spojrzymy na to, czego obawiali się protestujący, w wielu wypadkach była to po prostu postępująca erozja autonomii Hongkongu (…) Jak mówiłem wcześniej, po prostu pozwólcie Hongkongowi być Hongkongiem" - powiedział Smith.

Z Kantonu Andrzej Borowiak