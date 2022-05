Kontrowersyjny projekt ekomiasta w Kirgistanie

Władze najuboższej republiki Azji Centralnej ogłosiły w kwietniu monumentalny plan budowy nowoczesnego, całkowicie ekologicznego miasta nazwanego Asman. Wybór miejsca na realizację projektu wzbudził jednak wiele kontrowersji.

Zaprojektowany dla 500 tys. mieszkańców ośrodek miejski o powierzchni 4 tysięcy hektarów ma być usytuowany na brzegu malowniczego górskiego jeziora Issyk-Kuł.

Oczywiście Kirgistan nie jest w stanie sfinansować samodzielnie tak ogromnej inwestycji, ale bez problemu pozyskał trzy francuskie firmy Finentrep Aspir, MEDEF i Mercuroo, które są gotowe wyłożyć łącznie 5 mld USD, co stanowi 25% wartości całej inwestycji. Kontrakt został podpisany przez prezydenta Żaparowa 12 kwietnia, a zakończenie realizacji jest planowane pomiędzy 2029 a 2032.

Projekt „ekologicznego” miasta, które ma być wizytówką przyszłości Kirgistanu jest jednak obarczony jedną istotną wadą – stanowi poważne zagrożenie ekologiczne dla dziewiczego obszaru górskiego w rejonie drugiego co do wielkości górskiego jeziora na świecie. W założeniu miasto miało stać się centrum turystycznym i ekonomicznym republiki z parkiem technologicznym, zaawansowanym system edukacyjnym i służby zdrowia, centrami biznesowymi i bankami. A cała infrastruktura ma stanowić zespół nowoczesnych architektonicznie wieżowców i być zasilana z przyjaznych dla środowiska źródeł energii oraz zapewniać ekologiczną sieć transportową. Mieszkańcami Asmamnu mają być przedstawiciele nielicznej kirgiskiej klasy średniej, specjaliści IT, lekarze czy prawnicy, a także kirgiscy specjaliści i kadra zarządzająca obecnie mieszkająca za granicą.

Jednak eksperci od środowiska naturalnego alarmują, że ekologiczny projekt jest bardzo dużym zagrożeniem dla ekosystemu Issyk-Kuł. Zwracają oni też uwagę, że zastosowanie ekologicznych rozwiązań transportowych i energetycznych nie eliminuje problemu odpadów, budowy zaawansowanej sieci transportowej czy wpływu nagłego pojawienia się pół miliona ludzi na niewielkim obszarze.

Pierwsze protesty ekologów pojawiły się niedługo po ogłoszeniu pomysłu budowy miasta w lipcu 2021. Aktywiści zwracali uwagę na degradujący wpływ takiej inwestycji na 39 gatunków zwierząt występujących w tym regionie i zagrożonych wyginięciem (są one zarejestrowane w „czerwonej księdze” UNESCO). Warto dodać, że specjaliści z Biosphere Reserves, działającej pod auspicjami ONZ, od dawna alarmowali o postępującej degradacji tego regionu na skutek zmian klimatycznych i działalności człowieka. W ciągu ostatnich 10 lat poziom Issyk-Kuł obniżył się o 90 cm na skutek zmian klimatu i regulacji rzek na potrzeby energetyki i rolnictwa. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku to Issyk-Kuł może w niedługim czasie podzielić los zanikającego Jeziora Aralskiego.

