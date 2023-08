Korea buduje nowy szlak ryżowy w Afryce

Korea Południowa kontynuuje swoją ekspansję eksportową. Po sukcesie K-Popu, przyszła pora na K-Rice.

Korea Południowa podpisała w połowie 2023 r. porozumienie zwane „K-Rice Belt”, będące początkiem programu pomocowego w dziedzinie produkcji ryżu. Beneficjentem inicjatywy jest osiem państw afrykańskich, zmagających się z niewydolnością lokalnej produkcji i znaczą zależnością od importu.

Program pokazuje globalne aspiracje Korei Południowej, która poprzez pomoc rozwojową pokazuje swoją sprawność na międzynarodowej scenie politycznej.

Zaangażowanie Seulu ma także swój biznesowy aspekt, a pomoc przy produkcji ryżu może stanowić sposób na zbudowanie silnych relacji z państwami Afryki i łatwiejsze wejście na tamtejsze rynki.

Korea Południowa chce produkcją spożywczą podbić Afrykę

Program „K-Rice Belt” stanowi nawiązanie do sukcesów eksportowych Korei Południowej, takich jak K-Pop, K-Drama, czy K-Beaty. Czy do grona podbijających świat produktów dołączy ryż? To pokaże program skierowany do państw Afryki. W tym przypadku nie chodzi o samą sprzedaż żywności, co o transfer wiedzy, sprzętu i odpowiednich odmian roślin, pozwalających j uzyskać uczestnikom programu niezależność produkcyjną.

W ramach pomocy Korea Południowa daje więc typową „wędkę” zamiast „ryby”. Jak podaje agencja prasowa Yonhap, porozumienie o współpracy zostało podpisane w połowie lipca br. w Seulu przez południowokoreańskiego ministra rolnictwa Chung Hwang-keuna z przedstawicielami ośmiu państw: Senegalu, Gambii, Gwinei, Gany, Kamerunu, Ugandy, Kenii i Gwinei Bissau. Seul wyda na ten program co najmniej 80 mln dolarów do 2027 r. Budżet i ilość uczestników programu może jednak wzrosnąć, ze względu na zainteresowanie kolejnych państw w Afryce.

Wsparcie obejmuje prace nad wysoce efektywną odmianą ryżu, która na bazie już funkcjonującego w Korei Południowej wariantu, będzie dostosowywana do afrykańskich warunków. Ponadto wsparcie obejmuje modernizację systemów nawodnienia pól, a także przekazanie sprzętu oraz know-how i technologii związanych z uprawami ryżu.

Współpraca w tej dziedzinie wydaje się trafiać w potrzeby Afryki. W 2020 r. państwa kontynentu konsumowały 301 mln ton ryżu, podczas gdy lokalna produkcja wynosiła jedynie 211 mln ton. Import był konieczny ze względu na słabą wydajność, wynikająca z braku technologii i infrastruktury.

W rozmowie z portalem Korea Pro, Yu Chong-ae z Koreańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej przedstawił założenia programu. Zgodnie z nimi południowokoreańskie odmiany, charakteryzujące się wysoką efektywnością, mają być krzyżowane z lokalnymi wariantami tak, aby zapewnić dobre przyjęcie w różnorodnych warunkach afrykańskich. W ten sposób lokalne uprawy mogą stać się dwa do trzech razy bardziej wydajne niż dotychczas. Powodzenie takiej krzyżówki, jej odporność i przyjęcie w lokalnych glebach, obarczone jest pewnym ryzykiem, a na efekty będziemy musieli jeszcze poczekać.

Korea Południowa chce zdobyć przewagę konkurencyjną w państwach Afryki

Zgodnie z założeniami K-Rice Belt jeszcze w tym roku w ramach programu zebranych zostanie 2 tys. ton ryżu. Plan zakłada wzrost do 10 tys. ton rocznie począwszy od 2027 r. Jest to wartość pozwalająca na zaspokojenie potrzeb ok. 30 mln obywateli nisko rozwiniętych państw Afryki.

Program ten ma otworzyć Korei Południowej drogę do głębszej współpracy gospodarczej z państwami Afryki. Powodzenie projektu może stanowić zachętę dla firm z obu kontynentów do zwiększenia współpracy w dziedzinie produkcji rolniczej i w całej branży spożywczej. Historia wspólnych sukcesów i zbudowane zaufanie mogą być ważną przewagą konkurencyjną Korei Południowej w dynamicznych demograficznie regionach kontynentu.