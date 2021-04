Korea chce dołączyć do militarnej czołówki świata

Korea Południowa przedstawiła światu swój własny supermyśliwiec- KF-21 Boramae. Koreański „Jastrząb”, bo tak należałoby przetłumaczyć jego nazwę, ma być tańszym zamiennikiem dla amerykańskich F-35. Korea aspiruje do militarnej czołówki świata.

Dziś Koreańczycy są przekonani, że ambitne zadanie dołączenia do światowej militarnej czołówki jest bliskie realizacji. Celem jest nie tylko większa samodzielność w dziedzinie obronności, ale także zdobycie pozycji eksportera najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. Stanowiłoby to powtórkę sukcesu wielu pozostałych sektorów gospodarczych Korei Południowej, jak chociażby motoryzacyjnego czy telekomunikacyjnego.Prezydent Korei Południowej stwierdził w trakcie ceremonii prezentacyjnej, że moment ten stanowi początek nowej ery niezależności obronnej tego kraju, a także historyczny postęp w rozwoju krajowego przemysłu lotniczego.Pompatyczne przemówienie nie do końca oddaje rzeczywistość, albowiem Koreańczycy wciąż pozostają silnie zależni od amerykańskich rozwiązań technologicznych. Nie mniej jednak już na etapie budowy KF-21 Korea Południowa zdołała samodzielnie wykonać 65 proc. jego elementów. Próby w powietrzu mają odbyć się w przyszłym roku, a pierwsze egzemplarze trafią do południowokoreańskiego lotnictwa w 2026 r.W pierwszych dwóch latach produkcji ma powstać 40 myśliwców, a całość planowanego zamówienia, czyli 120 samolotów, powinna zostać dostarczona do 2032 roku. Korea Południowa będzie ósmym państwem na świecie, który zdołał wyprodukować własny myśliwiec nowej generacji.

Własnym sumptem

Między czwartą a piątą generacją

Makieta prototypu myśliwca KF-X. Fot. Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean)/wikimedia, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Po kilku latach prac projektowych i intensywnym rozwoju własnych technologii, we wrześniu ubiegłego roku udało się rozpocząć pierwsze prace montażowe. Ich efektem jest zaprezentowany niedawno prototyp KF-21 Boramae.Myśliwiec ten mierzy 16,9 metra długości i 4,7 metra wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 11,2 metra. Ma on osiągać prędkość maksymalną rzędu 2 200 kilometrów na godzinę, a jego zasięg wynosi 2 900 kilometrów. Ma być on w stanie przenosić ładunek o masie maksymalnie 7 700 kilogramów.

Czy Koreańczycy wypełnią niszę?

Wydarzenia z listopada 2010 roku, kiedy to Korea Północna dokonała ostrzału południowokoreańskiej wyspy Yeonpyeong, nie tylko przyspieszyły prace nad rodzimym myśliwcem, ale także stanowiły argument za zwiększeniem nakładów i budową możliwie zaawansowanej konstrukcji. W tym czasie bowiem uzgadniano specyfikację "myśliwca przyszłości".Rok później ogłoszono, że w 2013 r. rozpoczną się prace nad średniej wielkości odrzutowcem o dwóch silnikach, który miałby być bardziej zwrotny od amerykańskiego F-16, wraz z zaawansowanymi sensorami i technologią odpowiadającą częściowo jakości F-35. Samolot ten miał osiągnąć gotowość operacyjną już w 2021 roku.Na początku 2013 r. związany z południowokoreańskim ministerstwem obrony think tank Korea Institute for Defense Analysis wyraził druzgocąca opinię o projekcie KF-X. Jego zdaniem Korea Południowa nie była wówczas technologicznie gotowa do budowy tak zaawansowanego samolotu, a koszty jego budowy miały być dwa razy większe niż zakup podobnych myśliwców za granicą. W związku z tym rozpoczęcie prac nad samolotem zostało przełożone o rok, a w międzyczasie trwały rozważania nad zaangażowaniem dodatkowego partnera, który mógłby wnieść do projektu zasoby finansowe i technologiczne.Z pomocą mieli przyjść Amerykanie. W 2014 roku Korea Południowa podjęła decyzję o zakupie 40 amerykańskich myśliwców F-35, a umowa offsetowa z ich producentem firmą Lockheed Martin obejmowała przekazanie technologii pozwalających Koreańczykom na budowę ich własnego samolotu bojowego w ramach projektu KF-X.Rok później doszło do kluczowego zwrotu akcji, albowiem amerykańską rząd zablokował sprzedaż czterech spośród dwudziestu pięciu kluczowych rozwiązań technologicznych. Pomimo starań koreańskich dyplomatów, ostatecznie Koreańczycy zmuszeni zostali do opracowania brakujących rozwiązań na własną rękę.Finalnie prace nad rodzimym odrzutowcem rozpoczęto w 2016 r., a koszty jego budowy, szacowane od 9 do nawet 16 mld USD, mają być w 60 proc. pokryte przez rząd Korei Południowej, a pozostałe 40 proc. po równo przez południowokoreański sektor zbrojeniowy i rząd Indonezji. Ten ostatni okazał się dość trudnym partnerem. Indonezja systematycznie spóźnia się z wpłatami na rzecz wspólnego projektu, a według portalu The Korea Herald jej zaległości sięgały równo rok temu 125 mln USD.Samolot ten ma być wyposażony w dziesięć punktów podwieszeń, jednak nie wiadomo jeszcze, ile z nich znajdzie się w komorze uzbrojenia, a ile pod skrzydłami. Wyraźnie widać, że główną inspiracją dla inżynierów KAI był amerykański F-22. Boramae ma bardzo podobne do Raptora ogólny układ części nosowej, wloty powietrza i usterzenie ogonowe. Z F-35 przyjęto natomiast umiejscowienie działka pokładowego, które znajduje się nad lewym wlotem powietrza.Do najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych na świecie należą dziś amerykańskie F-22 i F-35, chińskie J-20 oraz rosyjskie Su-57. Głównymi wyróżnikami piątej generacji są obniżona wykrywalność radio- i termolokacyjna, zdolność do lotu z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalaczy, posiadanie radarów AESA (Active Electronically Scanned Array) oraz technologii LPI (Low Probability of Intercept), sterowanie kierunkiem wektora ciągu silników oraz wewnętrzne komory uzbrojenia.Choć myśliwiec KF-21 Boramae miał być potencjalnie myśliwcem najwyższej kategorii, tańszą alternatywą dla amerykańskich F-35, analitycy klasyfikują go o pół poziomu niżej, tj. jako generację 4+. Powodem tego jest brak pełnego spełnienia powyższych kryteriów, jak chociażby fakt wykorzystywania dopalaczy.Niewykluczone jednak, że jego konstrukcja i technologie będę w kolejnych latach udoskonalone, a przy szerszej produkcji dołączy on do wąskiego grona najbardziej zaawansowanych samolotów świata.Jak zauważa analityk Jacob Parakilas z The Diplomat, obecnie nad budową samolotu bojowego piątej generacji pracuje jeszcze kilka innych państw, jak chociażby Wielka Brytania, Turcja, Japonia czy Indie. Choć każde z nich uruchomiło własny program rozwojowy, jedynie japoński myśliwiec wzniósł się w powietrze.Czytaj także: Korea zbuduje największą na świecie morską farmę wiatrową Zdaniem Parakilasa Koreańczycy mogli pójść nieco inną drogą, która na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjną niszą. Ich myśliwiec ma być co prawda nieco słabszy od amerykańskich, ale zakładając nawet, że KF-21 Boramae będzie jedynie w 90 proc. tak dobry jak ich konkurent ze Stanów, będzie od niego znacznie tańszy. W 2019 r. Koreańczycy zapowiedzieli także, że koszt godziny lotu ich rodzimego myśliwca będzie o połowę mniejszy od F-35. Ten wynosił wówczas 35 tys. USD.Nie wolno jednak zapomnieć, że czysta kalkulacja finansowa nie stanowi jedynego kryterium wyboru myśliwców przez rządy. Po pierwsze, tego typu transakcje stanowią element budowy i zacieśniania strategicznych relacji pomiędzy państwami. W takim przypadku należałoby zastanowić się nad pozycją Korei Południowej jako partnera militarnego – czy dla pewnych państw może być ona równie istotna co Stany Zjednoczone.Po drugie, oprócz Amerykanów niewielu pozostałych dostawców sprzętu wojskowego posiada realne doświadczenie w walce. W takim kontekście dla zagranicznych odbiorców koreański sprzęt będzie technologią, która nigdy nie została wykorzystana w praktyce.Budowa własnych myśliwców może stanowić skuteczny środek do militarnego uniezależnienia się przez Koreańczyków, jednak o rentowności tego ambitnego projektu zdecyduje ich skuteczność w eksporcie KF-21 Boramae.