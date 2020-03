Korea Płd.: 123 nowe przypadki koronawirusa

Władze sanitarne Korei Południowej poinformowały w poniedziałek o 123 kolejnych przypadkach zainfekowania koronawirusem - podała agencja prasowa Yonhap. Łącznie w kraju odnotowano 4335 przypadków zarażenia wirusem Covid-19; zmarły 22 osoby.

Koronawirus Covid-19, który wywołuje groźne zapalenie płuc, pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.

W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska; w całym kraju odnotowano 41 zgonów.

Poza Chinami kontynentalnymi, Koreą Płd. i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Iranie - 54 i w Japonii - 12.