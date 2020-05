Korea Płd.: 19 nowych zakażeń koronawirusem, kolejni uczniowie wracają do szkół

Władze Korei Płd. zgłosiły we wtorek 19 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 16 infekcji lokalnych. Mimo nowych przypadków władze kontynuują stopniowe otwieranie szkół. Zgodnie z planem w środę do nauki wróci kolejne 2 mln uczniów – podała agencja Yonhap.

Łącznie w Korei Płd. wykryto już 11 225 infekcji koronawirusem. Zmarły kolejne dwie zakażone osoby, a ogólny bilans zgonów wzrósł do 269 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).

Służby medyczne analizują obecnie dwa przypadki dzieci, u których podejrzewa się tajemniczy zespół zapalny zbliżony do choroby Kawasakiego i potencjalnie związany z koronawirusem. Według KCDC u żadnego z dwojga dzieci nie wykryto jednak zakażenia tym patogenem - pisze Yonhap.

Wcześniej o przypadkach zespołu wieloukładowej reakcji zapalnej (PIMS) u dzieci informowały służby medyczne Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Włoch i Hiszpanii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bada możliwe powiązania tej choroby z Covid-19.

Korea Płd. wchodzi tymczasem w drugi etap otwierania szkół po trzech miesiącach przerwy związanej z pandemią. Do nauki powróciło już 440 tys. najstarszych licealistów, a zgodnie z planem w środę uczyni to ok. 2,37 mln młodszych uczniów szkół średnich i podstawówek oraz podopiecznych przedszkoli.

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In ocenił na wtorkowym posiedzeniu rządu, że otwieranie szkół jest kluczowym elementem prowadzonej przez władze kampanii "kwarantanny w życiu codziennym". Polega ona na łagodzeniu restrykcji dotyczących dystansowania społecznego, by umożliwić mieszkańcom powrót do aktywności społecznej i gospodarczej przy zachowaniu ostrożności.

"Jak pokazały sporadyczne skupiska zakażeń, jesteśmy wciąż wystawieni na ryzyko infekcji, co będzie trwało aż do opracowania szczepionki" - powiedział Mun.

Do 255 wzrosła we wtorek liczba infekcji wiązanych z ogniskiem w słynącej z klubów nocnych dzielnicy Itaewon w Seulu. Podejrzewa się, że jeden z gości, 29-letni mężczyzna, zakaził tam na początku maja kilkadziesiąt osób, które następnie przekazywały wirusa kolejnym osobom. W niektórych przypadkach wyśledzono łańcuch zakażeń od ogniska w Itaewon poprzez sześć kolejnych osób.

