Korea Płd.: 970 nowych przypadków koronawirusa

W Korei Płd. potwierdzono w sobotę 970 nowych przypadkó koronawirusa co zwiększyło ich łączną liczbę do 56 872. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 808 osób - poinformowała w niedzielę Koreańska Agencja ds. Kontroli i Prewencji Chorób (KDCA).

W opublikowanym komunikacie podkreślono, że liczba nowych przypadków jest najmniejsza od 5 dni, ale wciąż bliska rekordowej liczbie 1 242 potwierdzonej w piątek.

Rząd Korei Południowej ma zebrać się w niedzielę na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu. Spodziewane jest zaostrzenie restrykcji, w tym dotyczących dystansu społecznego dla gęsto zaludnionego rejonu metropolitarnego Seulu.

Korea Południowa. mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii Covid-19, która zdaniem miejscowych służb medycznych jest już większa i potrwa dłużej niż poprzednie.