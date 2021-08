Korea Płd.: Eksperci: trzeba przygotować kraj na podwariant koronawirusa Delta Plus

Eksperci w Korei Płd. apelują do rządu, aby przygotował kraj na możliwą falę zakażeń podwariantem koronawirusa Delta Plus – podał w środę dziennik „Korea Times”. Dzień wcześniej zgłoszono tam dwie pierwsze infekcje tą bardziej zaraźliwą odmianą.

Deltę Plus wykryto u ok. 40-letniego mężczyzny, który nie podróżował ostatnio za granicę, oraz u 50-latka, który wrócił niedawno z USA - wynika z danych Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA).

Obaj są w pełni zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca, co wywołuje obawy, że skuteczność szczepionek może być niższa przeciwko Delcie Plus, podobnie jak w przypadku Delty - pisze "Korea Times".

Władze starają się uspokoić mieszkańców. Premier Kim Bu Kium ocenił w środę, że "nie ma potrzeby nadmiernie się obawiać" podwariantu Delta Plus, jak i wariantu Delta, który stał się dominujący w Korei Płd. W podobnym tonie wypowiadał się przedstawiciel KDCA.

Eksperci apelują jednak do władz, aby nie lekceważyły zagrożenia. "Rząd powinien znacznie rozszerzyć testy sekwencjonowania genetycznego, by wykrywać przyszłe zakażenia Deltą Plus" - oceniła specjalistka ds. chorób układu oddechowego z Uniwersytetu Żeńskiego Ewha w Seulu, Czon Eun Mi.

Uważa się, że wariant Delta jest dwa razy bardziej zaraźliwy niż pierwotny szczep koronawirusa. Na świecie pojawiały się obawy, że podwariant Delta Plus może okazać się jeszcze silniejszy i bardziej zjadliwy niż jego poprzednik.

Korea Płd. mierzy się obecnie z czwartą falą pandemii, która jest większa niż poprzednie. Mimo obowiązującego w Seulu i okolicach najwyższego stopnia restrykcji dobowe bilanse nowych zakażeń nie spadają poniżej 1000 od 7 lipca. Łączna liczba infekcji wykrytych od początku pandemii przekroczyła 200 tys., a liczba zgonów - 2,1 tys.

Andrzej Borowiak