Korea Płd.: Eksperci za zatwierdzeniem szczepionki Moderny; ma 94-proc. skuteczność

Panel ekspertów doradzających rządowi Korei Południowej opowiedział się w poniedziałek za zatwierdzeniem do użycia w tym kraju szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna. Preparat ma ponad 94-procentową skuteczność – uznali po analizie wyników prób klinicznych.

Opinia panelu ekspertów spoza rządu jest pierwszym z trzech kroków w kierunku formalnego dopuszczenia szczepionki Moderny do użycia w Korei Południowej - przekazała agencja prasowa Yonhap.

Eksperci uznali, że dwie dawki preparatu Moderny wykazały się skutecznością we wszystkich grupach osób dorosłych. Doszli do takiego wniosku na podstawie danych z prób klinicznych z udziałem ponad 28 tys. osób.

Rząd w Seulu podpisał z Moderną umowę na zakup 20 mln dawek jej szczepionki, a pierwsze dawki mają trafić do Korei Płd. jeszcze w maju.

Władze zatwierdziły jak dotąd do użycia trzy szczepionki przeciw Covid-19: preparaty firm AstraZeneca, Pfizer i Johnson & Johnson. Do poniedziałku co najmniej jedną dawkę przyjęło niecałe 3,7 mln osób, czyli 7,2 proc. ludności kraju. Zgodnie z planem do końca czerwca szczepionki ma otrzymać 13 mln, a do września - 36 mln osób.

Andrzej Borowiak