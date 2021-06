Korea Płd.: Eksport wzrósł o 40,9 proc., napędzając ożywienie po pandemii

Wartość eksportu z Korei Płd. była w pierwszej dekadzie czerwca o 40,9 proc. wyższa niż przed rokiem, co wraz z odradzającą się konsumpcją wewnętrzną napędza ożywienie gospodarcze po kryzysie związanym z pandemią Covid-19 – podała w piątek agencja Yonhap.

Wzrósł również import do Korei Płd., który w dniach 1-10 czerwca był o 31 proc. wyższy niż rok wcześniej. Łącznie kraj odnotował w tym okresie 612 mln USD deficytu w handlu zagranicznym.

Za 20 proc. eksportu odpowiadały półprzewodniki, a zagraniczna sprzedaż kości pamięci - jednego z kluczowych produktów eksportowych kraju - zwiększyła się o 37,5 proc., licząc rok do roku. Eksport samochodów podniósł się natomiast aż o 136,9 proc.

O 70,2 proc. zwiększyła się z kolei wartość eksportu produktów naftowych, do czego przyczyniły się wzrosty cen paliw na globalnych rynkach na fali ożywienia światowej gospodarki.

Korea Płd., która jest czwartą co do wielkości gospodarką Azji, również weszła na tor ożywienia gospodarczego po kryzysie. Biorąc pod uwagę wzrost eksportu, Bank Korei skorygował niedawno w górę swoją prognozę wzrostu gospodarczego Korei Płd. z 3 do 4 proc. - pisze Yonhap.

W kraju przyspiesza tymczasem także kampania szczepień przeciwko Covid-19. Do piątku co najmniej jedną dawkę przyjęło 10,56 mln osób, czyli 20,6 proc. ludności. W pełni zaszczepionych jest 2,63 mln ludzi - przekazała Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA).

Zgodnie z pierwotnym planem do końca czerwca liczba osób po przynajmniej jednej dawce ma wzrosnąć do 14 mln. Do września zaszczepionych ma być 36 mln mieszkańców, a do listopada w kraju ma się wytworzyć odporność zbiorowa. Obecnie władze liczą, że cel ten uda się osiągnąć wcześniej.

Andrzej Borowiak