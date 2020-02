Korea Płd: Epidemia rozszerza się, zagraża manewrom wojskowym

Korea Płd. poinformowała we wtorek o 60 nowych przypadkach koronawirusa co zwiększyło ich łączną liczbę do 893. 8 osób zmarło. Pojawiły się doniesienia, że epidemia może zmusić Koreę Płd. i USA do ograniczenia wspólnych manewrów wojskowych.

Według południowokoreańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób daje się zauważyć tendencja spadkowa nowych przypadków zachorowań.

Korea Południowa jest obecnie drugim, po Chinach kontynentalnych, ośrodkiem epidemii Koronawirusa.

Tymczasem po rozmowach w Waszyngtonie ministra obrony Korei Południowej Dzing Kiong Du z szefem Pentagonu Markiem Esperem, wojskowi obu stron ujawnili, że z powodu epidemii koronawirusa rozważana jest ewentualność ograniczenia okresowych wspólnych manewrów wojskowych.

Dzing Kiong Du poinformował, że zakażenie koronawirusem wykryto u 13 żołnierzy.

"Uważamy sytuację za poważną" - powiedział minister i dodał, że zawiesił urlopy oraz przepustki wojskowych a także ograniczył możliwości ich podróży po kraju.