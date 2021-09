Korea Płd.: gwałtownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem wśród nastolatków

Bilans nowych zakażeń koronawirusem w Korei Płd. ponownie przekroczył w środę 2000. W kraju szerzy się wariant Delta i rośnie liczba infekcji wśród nastolatków, których szczepienia rozpoczną się dopiero w trzecim kwartale roku – podał dziennik „Dzoson Ilbo”.

Łączny bilans zakażeń koronawirusem wykrytych w Korei Południowej wzrósł w środę o 2025 do ponad 253 tys. W ciągu poprzedniej doby zmarło siedmiu pacjentów, a ogólny bilans przypadków śmiertelnych zbliża się do 3 tys., co przekłada się na odsetek zgonów 0,9 proc. - wynika z danych Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA).

W dużej części kraju obowiązuje najwyższy stopień restrykcji przeciwepidemicznych, ale są one mniej skuteczne w zapobieganiu infekcjom bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa Delta. Według KDCA od 22 do 28 sierpnia w kraju wykryto prawie 3,5 tys. zakażeń nowymi odmianami wirusa, z czego 99,2 proc. stanowiły infekcje Deltą - przekazała agencja Yonhap.

Dziennik "Dzoson Ilbo" zwraca natomiast uwagę na gwałtowny wzrost liczby infekcji wykrywanych wśród młodzieży, która nie kwalifikuje się jeszcze do szczepień. Łączna liczba zakażeń w grupie wiekowej 12-17 lat przekroczyła 11,6 tys., a trzy takie osoby są obecnie na intensywnej terapii.

W lutym 2020 roku wśród nastolatków wykryto 30 zakażeń, a w sierpniu 2021 roku takich przypadków zgłoszono już 3,1 tys. - podkreśla "Dzoson Ilbo".

Do środy pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło 29,27 mln osób, czyli 57 proc. ludności Korei Płd. W pełni zaszczepionych jest 15,74 mln ludzi, a więc 30,7 proc. ludności. Zgłoszono ponad 180 tys. przypadków skutków ubocznych, przy czym 95,6 proc. z nich dotyczyło łagodnych objawów, takich jak ból mięśni i gorączka.