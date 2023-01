Korea Płd. i USA zapowiadają zwiększenie skali wspólnych ćwiczeń wojskowych

Ministrowie obrony USA i Korei Płd. zapowiedzieli we wtorek zwiększenie skali i zakresu wspólnych ćwiczeń wojskowych. Według mediów to reakcja na rosnące zagrożenie ze strony Korei Płn. i próba wzmocnienia zaufania do zobowiązań sojuszniczych Waszyngtonu wobec Seulu.

"By osiągnąć na Półwyspie Koreańskim pokój poprzez siłę, zobowiązaliśmy się do poszerzenia skali i podniesienia szczebli połączonych ćwiczeń i treningu" - powiedział minister obrony Korei Płd. Li Dzong Sup na wspólnej konferencji prasowej w Seulu z szefem Pentagonu Lloydem Austinem.

Austin spotkał się później we wtorek z prezydentem Korei Płd. Jun Suk Jeolem, który podkreślał wagę wspólnych ćwiczeń wojskowych w obliczu rosnącego zagrożenia północnokoreańską bronią jądrową. Odniósł się również do amerykańskiej strategii "rozszerzonego odstraszania", czyli obietnicy odpowiedzi na potencjalny atak na państwo sojusznicze.

"Prosimy o konsultacje pomiędzy Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, by wypracować skuteczny i silny system rozszerzonego odstraszania, który może rozwiać obawy mieszkańców Korei Południowej o ewoluujące groźby nuklearne Korei Północnej" - powiedział Jun, cytowany przez rzeczniczkę swojego biura Kim Eun Hie.

Szef Pentagonu zapewnił na konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone niezachwianie podtrzymują zobowiązanie do "rozszerzonego odstraszania", które zakłada użycie "pełnego zakresu amerykańskich zdolności obronnych, w tym konwencjonalnych, nuklearnych i rakietowych".

Dziennik "Korea Times" ocenia, że zapowiedź zwiększenia skali wspólnych ćwiczeń jest próbą rozwiania rosnącego w Korei Południowej sceptycyzmu co do zobowiązań USA. Za oznakę braku zaufania gazeta odebrała opublikowane w poniedziałek wyniki sondażu, które wskazują, że ponad 76 proc. mieszkańców Korei Płd. chce, by ich kraj rozwijał własny arsenał nuklearny.

Korea Płn. przeprowadziła w ubiegłym roku rekordową liczbę prób rakietowych; reżim określił Koreę Płd. jako "niewątpliwego wroga" i groził jej bronią jądrową. Przywódca KRLD Kim Dzong Un zapowiedział "wykładnicze powiększenie" arsenału jądrowego, a zgodnie ze znowelizowaną doktryną nuklearną Pjongjang może użyć takiej broni jako pierwszy.

Po spotkaniu z prezydentem Junem szef Pentagonu Austin zakończył wizytę w Korei Płd. i udał się na Filipiny.