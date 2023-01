Korea Płd.: Katolicy, w tym prezydent Jun, oddają hołd zmarłemu Benedyktowi XVI

Katolicy w Korei Płd. oddawali w poniedziałek hołd zmarłemu w sobotę emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Prezydent kraju Jun Suk Jeol, który sam jest katolikiem, wpisał się do księgi kondolencyjnej w Nuncjaturze Apostolskiej w Seulu.

"Zmarły Papież Benedykt XVI, który poświęcił się prawdzie i miłości dla wolności i pokoju rodzaju ludzkiego, będzie zawsze w naszej pamięci" - napisał Jun w księdze kondolencyjnej.

W podziemiach katedry Myeongdong w Seulu upamiętniono Benedykta XVI. Przed ozdobionym kwiatami portretem zmarłego papieża i przy zapalonych świecach modlili się między innymi arcybiskup Czung Sun Taik z archidiecezji seulskiej, kardynał Andrew Jeom Su Dzung, a także zwykli wierni - podała agencja Yonhap.

W czasie mszy noworocznej abp Czung określił zmarłego emerytowanego papieża jako "apostoła pokoju, duchowego nauczyciela i przywódcę naszego czasu", który "szanował wartości tradycyjnego Kościoła, jednocześnie dotrzymując kroku nowemu, zmieniającemu się światu".

Przywołał również słowa Benedykta XVI, że "prawdziwy problem Kościoła nie leży w spadającej liczbie wiernych, lecz w zanikającej wierze wśród wiernych" - podał Yonhap.

Konferencja Episkopatu Korei opublikowała modlitwę za duszę Benedykta XVI. Abp Czung, kardynał Jeom i bp Mathias Li Jong Hun przygotowują się do wylotu do Rzymu, by w czwartek wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych na Placu Św. Piotra w Watykanie.

Według danych episkopatu w 2018 roku w Korei Płd. mieszkało ok. 5,8 mln katolików, którzy stanowili 11,1 proc. spośród ok. 51 mln mieszkańców kraju. Jun Suk Jeol jest czwartym prezydentem Korei Płd., który jest katolikiem.