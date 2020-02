Korea Płd.: Koronawirus u 11 żołnierzy, blisko 8 tys. innych na kwarantannie

Do poniedziałku zakażenie koronawirusem wykryto w Korei Południowej u 11 żołnierzy, a ok. 7,9 tys. innych zostało poddanych kwarantannie, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa w koszarach – poinformowało południowokoreańskie ministerstwo obrony.

Osiem przypadków groźnego wirusa odnotowano w wojskach lądowych oraz po jednym: w marynarce wojennej, siłach powietrznych i korpusie piechoty morskiej - przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, powołując się na resort obrony.

Zakażeni żołnierze są wśród 763 zainfekowanych koronawirusem w Korei Płd. Większość przypadków łączonych jest z nabożeństwami jednego z ruchów religijnych w mieście Daegu w środkowej części kraju lub ze szpitalem w pobliskim mieście Czeongdo. Siedmioro spośród zakażonych cywilów zmarło. Od niedzieli w kraju obowiązuje najwyższy alert epidemiologiczny.

Władze badają pracowników wojska, którzy przebywali w dotkniętych wirusem regionach lub mieli kontakt z kimś zakażonym. Obecnie w izolacji w swoich bazach przebywa ok. 7,9 tys. żołnierzy - podał Yonhap. Pierwszy przypadek zakażenia wśród personelu sił zbrojnych wykryto w piątek.

Andrzej Borowiak