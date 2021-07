Korea Płd.: Kościoły częściowo wygrały w sądzie z władzami Seulu w sprawie restrykcji

Sąd administracyjny w stolicy Korei Płd., Seulu, częściowo przychylił się do skargi złożonej przez grupę Kościołów chrześcijańskich przeciwko restrykcjom covidowym wprowadzonym przez władze miasta i dopuścił organizację mszy z ograniczoną liczbą wiernych – podała agencja Yonhap.

W Seulu i okolicach obowiązuje najwyższy stopień obostrzeń, wprowadzony w związku z czwartą falą pandemii koronawirusa i określany przez media jako "półlockdown". Władze miasta zakazały między innymi mszy i innych wydarzeń religijnych, z wyjątkiem spotkań internetowych.

Ten zakaz zaskarżyło do sądu siedem Kościołów chrześcijańskich. Sąd częściowo przychylił się do ich skargi i zezwolił na organizację mszy, ale tylko jeśli liczba wiernych nie przekracza 20 osób i najwyżej 10 proc. maksymalnej pojemności danego miejsca.

Sąd uznał, że całkowity zakaz zgromadzeń w celach religijnych jest niesprawiedliwy, skoro dopuszczona jest ograniczona działalność sklepów, domów weselnych i pogrzebowych. Wyraził też obawy, że taki zakaz "może potencjalnie naruszać podstawowe prawa religijne", gdyż niektóre Kościoły nie mają zasobów, by prowadzić spotkania online.

Sąd przestrzegł jednak, że w miejscach zgromadzeń religijnych należy skrupulatnie przestrzegać wszystkich środków przeciwdziałania zakażeniom, takich jak utrzymywanie dystansu i noszenie maseczek. Instytucje religijne, które w przeszłości łamały obostrzenia, nie będą mogły organizować spotkań - zaznaczył.

Pierwsze duże ognisko koronawirusa w Korei Płd., które pojawiło się w lutym 2020 roku w mieście Daegu, wiązane było z ruchem religijnym Kościół Chrystusa Shincheonji (Nowego Nieba i Ziemi). Przywódca ruchu Li Man Hi, uznawany przez wiernych za proroka, był oskarżony o utrudnianie walki z pandemią, ale ostatecznie oczyszczono go z tego zarzutu. Skazano go jednak za inne przestępstwa.

Obecna fala pandemii w Korei Płd. jest większa niż poprzednie, a służby sanitarne zgłaszały w tym tygodniu rekordowe bilanse nowych infekcji. Ogniska bardziej zakaźnego wariantu Delta pojawiają się w firmach, szkołach i sklepach, szczególnie na gęsto zaludnionym obszarze metropolitarnym Seulu.

Obowiązujący tam najwyższy, czwarty stopień obostrzeń przewiduje między innymi zakaz spotkań z udziałem więcej niż dwóch osób po godz. 18, zamknięcie barów, klubów nocnych i innych lokali rozrywkowych oraz ograniczenia w pracy restauracji. W weselach i pogrzebach mogą uczestniczyć tylko krewni.

