Korea Płd.: koszt wychowania dziecka tu najwyższy na świecie

W Korei Południowej koszt wychowania dziecka jest najwyższy na świecie - podał we wtorek portal dziennika "The Korea Times". Drugie miejsce zajmują Chiny.

Portal powołuje się na badania, w których całkowity koszt wychowania dziecka od urodzenia do osiągnięcie pełnoletności szacowany jest w odniesieniu do produktu krajowego brutto (PKB) na osobę.

W Korei Płd. koszt wychowania dziecka wynosi więc równowartość 7,79 rocznego PKB na osobę, w Chinach ten współczynnik to 6,9. Oznacza to, że w odniesieniu do dochodów rodzice z Azji muszą wydać ponad dwukrotność tego, co rodzice z Niemiec, Australii czy Francji, którzy muszą liczyć się z wydatkami wynoszącymi odpowiednio 3,64, 2,08 i 2,24 rocznego PKB tych krajów na osobę.

W badaniach uwzględniono jedynie koszty ponoszone do czasu pełnoletności dziecka. Rodzice, których dzieci planują wyższe wykształcenie będą znacznie głębiej sięgać do kieszeni: do sumy dotychczasowych wydatków na dziecko będą musieli dołożyć dodatkowo niemal jedną trzecią.

Ogromne są też różnice w zależności od miejsca zamieszkania - zwraca uwagę portal chińskiej gazety "South China Morning Post". W dużych miastach Chin koszt wychowania dziecka jest niemal dwukrotnie wyższy niż na wsi, a w największych, jak Pekin i Szanghaj - trzykrotnie wyższy.

Raport z badań zrealizowanych przez YuWa Population Research Institute w Pekinie podkreśla, że wysoki koszt wychowania dziecka jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących decyzję o urodzeniu potomka. "Polityka redukująca koszty ponoszone przez rodziny musi zostać wdrożona na poziomie ogólnokrajowym" - twierdzą chińscy autorzy raportu.

Zarówno w Korei Płd., jak i w Chinach współczynnik dzietności jest bardzo niski i wynosi odpowiednio 0,78 i 1,1 dziecka na kobietę.