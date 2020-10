Korea Płd.: Krewni zastrzelonego urzędnika domagają się śledztwa

Rodzina południowokoreańskiego urzędnika, zastrzelonego przez północnokoreańskich żołnierzy, domaga się śledztwa w sprawie jego śmierci. Krewni kwestionują ustalenia władz w Seulu, że mężczyzna chciał uciec do Korei Płn. - podały we wtorek lokalne media.

Biuro ONZ ds. Praw Człowieka w Korei Płd. oceniło we wtorek na Twitterze, że władze obu Korei powinny przeprowadzić "bezzwłocznie bezstronne i skuteczne dochodzenie" w sprawie incydentu. Wcześniej krewni zabitego prosili ONZ, aby przeprowadziła własne śledztwo w tej sprawie.

47-letni urzędnik związany z ministerstwem oceanów i rybołówstwa, który według krewnych nazywał się Li Dae Dzun, zaginął we wrześniu w czasie patrolu w pobliżu granicy morskiej z Koreą Płn. Po kilku dniach ujawniono, że został zastrzelony na wodach tego kraju przez północnokoreańskich żołnierzy.

Nie jest jednak zupełnie jasne, jak i dlaczego się tam znalazł. Władze Korei Płd. informowały, że z ich wstępnego śledztwa wynika, iż usiłował on zbiec do Korei Płn. i tam się osiedlić. Wskazywano m.in. na to, że w chwili jego zaginięcia pogoda była dobra, urzędnik miał na sobie kamizelkę ratunkową i musiał płynąć pod prąd, by dotrzeć tam, gdzie znaleźli go żołnierze.

Zakwestionował to w liście do prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina 17-letni syn zabitego Li Rae Dzin. "Czy sądzi pan, że to naprawdę ma sens, że mój ojciec, który nigdy nie nauczył się pływać i ważył zaledwie 68 kg przy wzroście 180 cm, przepłynął 38 km pod prąd pływowy?" - zapytał prezydenta 17-latek. Dodał, że jego ojciec kochał swoją rodzinę, był dumny ze swojej pracy i sumiennie ją wykonywał.

Li zarzucił również południowokoreańskim władzom, że nie uratowały jego ojca. "Czy zachowałby się pan tak samo, jeśli to pańskie dziecko lub wnuk doświadczałyby tego cierpienia?" - napisał. Kancelaria Muna przekazała, że prezydent zamierza udzielić chłopcu odpowiedzi osobiście.

Władze Korei Płd. twierdziły, że północnokoreańscy żołnierze spalili ciało zabitego urzędnika, prawdopodobnie w ramach zapobiegania pandemii Covid-19. Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wyraził ubolewanie z powodu incydentu, ale Pjongjang zaprzeczył, jakoby zwłoki mężczyzny spalono i nie odpowiedział na prośbę Seulu o wspólne dochodzenie.

