Korea Płd.: Licealiści zaczęli wracać do szkół po przerwie z powodu pandemii

Uczniowie ostatnich klas liceów wrócili w środę do nauki w Korei Płd., rozpoczynając proces stopniowego wznawiania działalności szkół po prawie trzech miesiącach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19. Władze zgłosiły tymczasem 32 nowe przypadki zakażeń.

Najstarsi licealiści powrócili do szkół 79 dni po pierwotnym terminie rozpoczęcia semestru - oblicza agencja Yonhap. Młodsi uczniowie będą stopniowo wznawiać naukę w szkołach do 8 czerwca.

Ministerstwo edukacji pięciokrotnie przekładało datę otwarcia szkół z powodu obaw o szerzenie się koronawirusa. Korea Płd. powstrzymała wprawdzie lawinowy wzrost zakażeń notowany na przełomie lutego i marca, ale w ostatnich tygodniach w kraju wykrywano kolejne skupiska infekcji.

W szkołach zastosowano nadzwyczajne środki ostrożności. Utworzono punkty pomiaru temperatury ciała, ławki rozsunięto dalej od siebie, zainstalowano na nich przezroczyste plastykowe przegrody, a w stołówkach wprowadzono zasady dystansowania społecznego - podał Yonhap.

W środę Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC) poinformowały o 32 nowych zakażeniach, z czego 24 to infekcje lokalne. Był to największy dobowy przyrost od 11 maja, gdy odnotowano 35 nowych przypadków. Łączny bilans wzrósł do 11 110 zakażonych, z których 263 osób zmarło.

Wśród nowych pacjentów są osoby wiązane ze skupiskiem infekcji w barowej dzielnicy Seulu. Na początku maja jeden 29-letni imprezowicz zakaził tam prawdopodobnie wielu innych, którzy następnie przekazywali wirusa kolejnym osobom w różnych miejscach kraju. Ze skupiskiem w dzielnicy Itaewon łączonych jest już 196 potwierdzonych przypadków zakażeń.

Rozszerza się również dochodzenie epidemiologiczne w związku z wykryciem koronawirusa u czterech pielęgniarek seulskiego Centrum Medycznego Samsung, jednego z pięciu największych szpitali ogólnych w Korei Płd. Służby medyczne starają się ustalić, w jaki sposób wirus przedostał się do szpitala. Od 1199 osób, które miały kontakt z zakażonymi pielęgniarkami, pobrano próbki do badań, a 641 z tych osób otrzymało już wynik ujemny. Nie znaleziono jak dotąd związku między zakażeniami w szpitalu a skupiskiem w Itaewon.

Andrzej Borowiak