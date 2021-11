Korea Płd: Liczba bogatych Koreańczyków wzrosła do niemal 400 tys. w ciągu ostatniego roku

W liczącej 52 mln mieszkańców Korei Południowej liczba bogatych Koreańczyków, czyli posiadających majątek powyżej 1 mld wonów (ok. 3,4 mln złotych), lub więcej, wzrosła o prawie 11 proc. do 393 tys. osób w stosunku do ubiegłego roku - poinformowała w niedzielę południowokoreańska agencja Yonhap.

Jak wynika z tegorocznego raportu dotyczącego bogactwa Koreańczyków, (Korea Wealth Report 2021) opublikowanego przez KB Financial Group Research Institute, zwiększenie się liczby zamożnych mieszkańców Korei Południowej jest zasługą wzrostów na giełdzie.

M.in. 59 proc. majątku bogatych Koreańczyków to aktywa w nieruchomościach, a 36,6 proc. to inwestycje finansowe. Raport porównał, że wśród osób posiadających majątek poniżej progu 1 mld wonów, nieruchomości stanowią 78,2 proc. całości, a jedynie 17,1 proc. to inwestycje finansowe.

Z sondażu przeprowadzonego na 400 zamożnych mieszkańcach Korei Południowej wynika także, że wzrosła liczba aktywnych i agresywnych inwestorów. Suma chętnych na większe ryzyko za większą stopę zwrotu powiększyła się w ciągu roku o 5,2 proc. - precyzowano w raporcie.