Korea Płd.: Lider opozycji ogłosił bezterminową głodówkę w proteście przeciwko polityce rządu

Lider południowokoreańskiej głównej partii opozycyjnej Lee Jae-myung rozpoczął w czwartek strajk głodowy w proteście przeciwko decyzjom rządu – pisze w czwartek agencja Yonhap. Polityk jako jeden z powodów wskazał bierną postawę władz w związku z decyzją Tokio o uwolnieniu oczyszczonej wody z elektrowni jądrowej Fukushima.

"Rozpoczynam narodowy opór przeciwko niekompetentnemu i brutalnemu rządowi" prezydenta Juna Suk Jeola - powiedział Lee Jae-myung, lider opozycyjnej Demokratycznej Partii Korei, ogłaszając w czwartek bezterminową głodówkę.

Lee, siedzący na tle baneru z hasłem "odbudujemy kruszącą się demokrację", oskarżył administrację prezydenta o "zniszczenie porządku konstytucyjnego i demokracji".

Wśród zarzutów wobec władz znalazło się też lekceważenie obaw o bezpieczeństwo w związku ze zrzutem wody z elektrowni w Fukushimie - podaje Yonhap.

Ogłoszenie strajku głodowego pojawia się w momencie, gdy Lee ma stanąć przed prokuratorem po raz piąty w tym roku w związku z szeregiem postawionych mu zarzutów, w tym korupcyjnych.

Pod koniec sierpnia rząd Korei Południowej stwierdził, że "nie popiera ani nie sprzeciwia się planowi" Tokio. We wtorek prezydent i premier Korei Płd. zjedli owoce morza, by pokazać, że są one wciąż bezpieczne dla zdrowia.