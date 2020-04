Korea Płd.: Mniej niż 20 nowych zakażeń koronawirusem, kościoły znów czynne

W Korei Płd. kościoły, siłownie i niektóre szkoły mogą od poniedziałku wznowić działalność w związku z rozluźnieniem zasad dystansowania społecznego – podała agencja Yonhap. Trzeci dzień z rzędu w kraju wykryto mniej niż 20 nowych infekcji koronawirusem.

Władze w Seulu ogłosiły w niedzielę, że kampania dystansowania społecznego potrwa co najmniej do 5 maja, ale złagodzone zostaną przepisy dotyczące niektórych rodzajów lokali, w tym barów, instytucji sportowych, kościołów i szkół przygotowujących do egzaminów.

Wcześniej polecono im wstrzymanie działalności z powodu obaw o wystąpienie zakażeń w skupiskach. Obecnie mogą one wrócić do pracy przy zachowaniu środków ostrożności, takich jak dystans pomiędzy osobami, wymóg noszenia maseczek ochronnych i kontrola temperatury ciała.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczęli tymczasem semestr zajęciami w trybie online. Tradycyjne lekcje, które miały się zacząć w marcu, przełożono z powodu epidemii. Przedszkola i żłobki są nieczynne do odwołania.

W poniedziałek w Korei Płd. zgłoszono 13 nowych infekcji koronawirusem. Jest to trzeci dzień z rzędu, gdy liczba nowych zakażeń utrzymuje się poniżej 20. Łączny bilans przypadków wykrytych od początku epidemii wzrósł do 10 674, z czego 236 osób zmarło - przekazał Yonhap, cytując władze.

Korei Płd. udało się opanować lawinowy wzrost liczby zachorowań bez stosowania powszechnych, odgórnych zakazów wychodzenia z domów, nawet na najbardziej dotkniętych wirusem obszarach. Jeszcze 29 lutego w kraju odnotowano w ciągu doby ponad 900 nowych zakażeń.

Andrzej Borowiak