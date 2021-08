Korea Płd.: MSZ stanowczo potępia ataki bombowe w Kabulu

Rząd Korei Południowej stanowczo potępia tragiczne w skutkach ataki bombowe przed lotniskiem w stolicy Afganistanu, Kabulu, i będzie uczestniczył w międzynarodowych staraniach na rzecz usunięcia terroryzmu – ogłosiło w piątek MSZ w Seulu.

"Nasz rząd określa te eksplozje jako ataki terrorystyczne, wyraża głębokie zaniepokojenie, że spowodowały tak wiele ofiar, a także stanowczo je potępia. Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia ofiarom i ich pogrążonym w smutku rodzinom" - oświadczył rzecznik resortu Czoi Joung Sam.

Władze Korei Płd. podtrzymują swoje stanowisko, że żadne powody nie mogą usprawiedliwić terroryzmu. Będą też aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych wysiłkach na rzecz usunięcia terroryzmu - dodał Czoi.

W czwartek przed lotniskiem w Kabulu, w miejscach gdzie gromadzili się ludzie, doszło do dwóch ataków bombowych, do których przyznała się lokalna filia Państwa Islamskiego. Według ostatnich informacji w zamachach zginęło co najmniej 72 cywilów, 28 talibów i 13 żołnierzy amerykańskich.