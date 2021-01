Korea Płd.: Mun Dze In zapowiada działania na rzecz poprawy stosunków z Północą

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In oświadczył w poniedziałek, że pozostaje zaangażowany na rzecz poprawy stosunków z Koreą Płn. oraz, że współpraca w takich dziedzinach jak walka z pandemią może przyczynić się do przełomu we wzajemnych stosunkach.

W przemówieniu wygłoszonym z okazji Nowego Roku Mun Dze In zapowiedział działania w celu ożywienia znajdujących się w impasie rozmów między Waszyngtonem i Pjongjangiem.

"Dialog i wspólna pomyślność to podstawowe siły napędowe procesu pokojowego na Półwyspie Koreańskim. Nasza wola spotkania się kiedykolwiek, gdziekolwiek i gotowość do rozmowy pozostają niezmienione" - powiedział Mun.

"Wzmocnimy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, równolegle z inauguracją administracji Bidena podejmując równocześnie ostatnie wysiłki na rzecz wielkiego przełomu w stosunkach amerykańsko-północnnokoreańskich i w rozmowach międzykoreańskich" - dodał.

Mun Dze In, którego kadencja kończy się w roku 2022, uczynił z poprawy stosunków z Koreą Północną jeden z podstawowych celów swoich rządów. Zapowiedział już bliską współpracę z administracją Bidena.

Rozmowy mające na celu przekonanie Korei Północnej aby zrezygnowała z broni nuklearnej i poprawiła swoje stosunki z USA i sąsiadem z Południa, utknęły w martwym punkcie po oskarżeniach Pjongjangu pod adresem Waszyngtonu i Seulu o wrogie zamiary.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un domaga się w szczególności aby Seul przestał kupować nowe systemy broni i odbywać wspólne manewry wojskowe z USA.