Korea Płd. nakłada sankcje w związku z handlem bronią z Rosją

Rząd Korei Południowej objął sankcjami ministra obrony Korei Północnej Kang Sun Nama i dziewięć innych osób oraz dwa podmioty w związku z północnokoreańskim programem nuklearnym i handlem bronią z trzema krajami, w tym z Rosją – poinformowało w czwartek MSZ w Seulu.

Dopisany do listy osób objętych sankcjami minister Kang towarzyszył przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Unowi w niedawnej podróży do Rosji. Inni wysocy rangą wojskowi i partyjni przywódcy Korei Północnej, których dotknęły restrykcje to były szef sztabu generalnego Park Su Il i sekretarz partii Ri Sung Hak, szef Akademii Nauk Obronnych.

Posunięcie to jest postrzegane jako kontrola handlu bronią między Koreą Północną a Rosją - ocenia południowokoreańska agencja Yonhap.

Rząd w Seulu objął sankcjami w sumie cztery osoby i dwie organizacje zaangażowane w transakcje zbrojeniowe z Rosją i innymi krajami, trzech północnokoreańskich urzędników wojskowych i partyjnych zaangażowanych w rozwój nuklearny i rakietowy Korei Północnej oraz trzy osoby z tego kraju zaangażowane w nielegalne transakcje finansowe w Rosji i innych krajach.

Organizacje zaangażowane w handel bronią pomiędzy Koreą Północną a krajami trzecimi, w tym Rosją, to Verso S.R.O. i Glocom, oraz cztery osoby fizyczne, w tym obywatel Słowacji przedstawiony jako Aszot Mkrtyczev, właściciel firmy Verso. Słowak znalazł się już w sierpniu na liście amerykańskiego Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych za "próbę bezpośredniego lub pośredniego" pozyskania dla Rosji ponad 20 rodzajów broni i amunicji w zamian za surowce i towary dla KRLD.

Południowokoreańskie MSZ nie podało szczegółów dotyczących handlu bronią.

"Rząd będzie nadal przewodził wysiłkom społeczności międzynarodowej w celu zablokowania działań Korei Północnej polegających na naruszaniu i unikaniu sankcji, w tym nielegalnego rozwoju broni jądrowej i rakietowej oraz handlu bronią, poprzez ciągłe nakładanie sankcji na Koreę Północną i nie będzie przymykał oczu na nielegalne działania Korei Północnej, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu" - powiedział minister spraw zagranicznych Park Jin.

Jest to 12. pakiet jednostronnych sankcji nałożonych przez Seul na Pjongjang od czasu objęcia władzy przez prezydenta Jun Suk Jeola w maju 2022 roku. Obecnie na liście znajdują się łącznie 64 osoby i 53 podmioty.