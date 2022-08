Korea Płd.: Nancy Pelosi przybyła do Korei Płd.; ma się spotkać z czołowymi politykami

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi z Tajwanu przyleciała do Korei Południowej; jej samolot wylądował w jednej z tamtejszych baz wojskowych - poinformowała w środę agencja Associated Press.

Pelosi ma się spotkać w Seulu z liderami politycznymi Korei Południowej. Następnie uda się do Japonii. Oba kraje są sojusznikami USA, stacjonuje w nich łącznie około 80 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy stanowią swego rodzaju zabezpieczenie przed ambicjami nuklearnymi Korei Północnej i rosnącą asertywnością Chin na morzach Południowochińskim i Wschodniochińskim - napisała AP.

Pelosi przybyła do Korei Południowej po wizycie na Tajwanie. Były to pierwsze odwiedziny amerykańskiego polityka tej rangi w Tajpej od ponad 25 lat. Wydarzenie to zwiększyło napięcie zarówno na linii Chiny - Tajwan, jak i pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Pelosi podkreślała, że USA nie porzucą swojego zaangażowania w sprawy wyspy, pozostającej w opozycji wobec Chińskiej Republiki Ludowej.