Korea Płd.: Nastolatek zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego system przepustek covidowych

18-letni uczeń szkoły średniej w Korei Płd. wniósł w piątek do Trybunału Konstytucyjnego skargę na planowany system przepustek covidowych dla nastolatków, który jego zdaniem w praktyce zmusza młodzież do szczepień – podała agencja Yonhap.

Według zapowiedzi władz od lutego przy wejściu do budynków użyteczności publicznej nie tylko dorośli, ale również osoby w wieku 12-18 lat, będą musiały okazywać zaświadczenie o szczepieniu lub ujemny wynik testu na Covid-19.

Plan ogłoszono w ubiegłym tygodniu wraz z zaostrzeniem restrykcji dotyczących zgromadzeń w związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, między innymi wśród młodzieży. Zapowiedź rozszerzenia przepustek covidowych na uczniów wywołała jednak burzliwą dyskusję.

18-letni uczeń szkoły średniej Jang De Rim złożył w piątek do Trybunału Konstytucyjnego petycję podpisaną przez 453 osoby, której autorzy twierdzą, że planowane środki są niesprawiedliwe i niezgodne z konstytucją.

"To akt zmuszania ludzi, w tym młodzieży, do przyjmowania szczepionek przeciw Covid-19, podczas gdy istnieją obawy co do ich bezpieczeństwa i skuteczności" - mówił wcześniej prawnik reprezentujący Janga i inne osoby składające petycję, Cze Miung Sung.

Według skarżących wymóg okazywania przepustek przy wejściu do prywatnych szkół i publicznych miejsc związanych z nauką narusza podstawowe prawo do edukacji. Domagają się swobody decydowania o tym, czy się zaszczepią - podał Yonhap.

W Korei Płd. notowane są obecnie rekordowe bilanse nowych zakażeń koronawirusem, które od trzech dni nie spadają poniżej 7 tys. przypadków. Od kilku tygodni konsekwentnie przybywa ciężko chorych na Covid-19, co grozi przeciążeniem służby zdrowia. Obecnie w kraju jest 852 pacjentów w stanie krytycznym, a odsetek przypadków śmiertelnych rośnie.

Jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło dotąd 83,5 proc. mieszkańców Korei Płd., po dwóch dawkach jest 81 proc. ludności, a 10,3 proc. osób przyjęło już trzecią dawkę przypominającą - wynika z danych oficjalnych.

Andrzej Borowiak