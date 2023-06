Korea Płd.: Nowe dowództwo operacji dronowych w odpowiedzi na zagrożenie z Północy

Korea Południowa przyjęła we wtorek nowe prawo mające na celu utworzenia dowództwa operacji dronowych, które ma przeciwdziałać zagrożeniom militarnym z Korei Północnej - poinformowała południowokoreańska agencja Yonhap. Działania obejmą misje defensywne i ofensywne.

Powołanie dowództwa operacji dronowych ma na celu wzmocnienie zdolności wojskowych do "agresywnego" reagowania na zagrożenia stwarzane przez infiltrację z powietrza za pomocą statków bezzałogowych i rosnące wykorzystanie systemów tego typu broni w działaniach wojennych - poinformowało we wtorek rządowe centrum legislacyjne.

Prezydent Jun Suk Jeol nakazał utworzenie jednostki pół roku temu w odpowiedzi na incydent z 26 grudnia ub.r., kiedy pięć północnokoreańskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Korei Południowej i przeleciało nad Seulem.

W odpowiedzi wysłano myśliwce i helikoptery szturmowe, jednak żaden z dronów nie został zestrzelony - informowała agencja Yonhap.

Ostateczna wersja ustawy zawiera nowy zapis określający, że operacje wojskowe będą obejmować "wykrywanie, śledzenie i neutralizowanie wrogich bezzałogowych statków powietrznych".

Jest to znaczący dodatek do projektu ustawy, który został zaprezentowany w kwietniu i oznacza, że Seul zamierza wykorzystywać drony zarówno do misji ofensywnych, jak i defensywnych - podkreśla dziennik "The Korean Herald".

W ubiegłym tygodniu ministerstwo obrony przyjęło także nową zasadę operacyjną, na mocy której w odpowiedzi na wtargnięcie północnokoreańskiego drona w przestrzeń powietrzną, Korea Południowa wyśle co najmniej dziesięć razy więcej dronów w kierunku Korei Północnej.