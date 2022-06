Korea Płd.: Ochotnik, który walczył na Ukrainie, podejrzany o nielegalny wjazd do tego kraju

Południowokoreański ochotnik, który walczył na Ukrainie przeciwko atakującym wojskom rosyjskim, jest po powrocie do Korei Płd. podejrzany o złamanie zakazu podróży na Ukrainę; grozi za to rok więzienia – podała w środę agencja Yonhap.

Były komandos sił specjalnych marynarki wojennej Korei Płd., a obecnie youtuber Ri Keun wrócił z Ukrainy 27 maja z obrażeniami kolana, jakich doznał w czasie ochotniczej walki przeciwko siłom rosyjskim.

W Korei Południowej obowiązuje zakaz podróży na Ukrainę, wprowadzony w połowie lutego ze względów bezpieczeństwa. Za wjazd do tego kraju bez specjalnego zezwolenia grozi kara do roku więzienia lub grzywny do 10 mln wonów (ok. 7,7 tys. USD) - wyjaśnił Yonhap.

Sprawę Ri rozpoznała w ubiegłym tygodniu policja. Następnie przekazała ją prokuraturze, która ma zdecydować, czy zostanie przeciwko niemu wniesiony formalny akt oskarżenia. Obecnie objęto go zakazem wyjazdu z Korei Płd.