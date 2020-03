Korea Płd.: Opóźniony nowy semestr w szkołach z powodu koronawirusa

Władze Korei Południowej opóźnią o dwa tygodnie, do 23 marca, rozpoczęcie kolejnego semestru w szkołach - poinformowała w poniedziałek na briefingu prasowym minister oświaty tego kraju Rju Eun Hi.

"Dwa tygodnie są niezbędne, aby doszło do złagodzenia epidemii koronawirusa" - powiedziała Rju. Dodała, że ministerstwo zapewni podręczniki cyfrowe i zajęcia online, aby uczniowie uniknęli przerwy w nauce.

Według najnowszych informacji w Korei Południowej zanotowano 22 ofiary śmiertelne koronawirusa.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.

W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska; w całym kraju odnotowano 41 zgonów. W Iranie zmarły 54 osoby, a w Japonii - 12.