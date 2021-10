Korea Płd.: Pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło już 90 proc. dorosłych

Dziewięciu na dziesięciu dorosłych mieszkańców Korei Południowej przyjęło już pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a kraj zbliża się do osiągnięcia odporności zbiorowej – poinformowała we wtorek Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA).

Władze liczą, że do końca października uda się w pełni zaszczepić 70 proc. ludności, by zacząć stopniowo luzować ograniczenia. Rząd rozważa przeniesienie priorytetu w walce z pandemią z zapobiegania zakażeniom na leczenie ciężkich przypadków, gdy zaszczepionych będzie 80 proc. ludzi - podała agencja Yonhap.

"Oczekuje się, że wysoki odsetek szczepień pomoże ludziom stopniowo wrócić do normalności" - oświadczył kierujący programem szczepień urzędnik Hong Dzung Ik.

Jak dotąd pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło w Korei Płd. 39,7 mln osób, czyli 90 proc. spośród osób w wieku 18 lat i starszych. W pełni zaszczepionych jest 27,2 mln ludzi, czyli odpowiednio 53 proc. ludności kraju i 61,6 proc. dorosłych.

Korea Płd. od lipca mierzy się z czwartą falą pandemii Covid-19, napędzaną bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa Delta. We wtorek służby medyczne zgłosiły 1575 nowych infekcji wykrytych poprzedniej doby, a ogólny bilans wzrósł do ponad 321 tys. zakażeń. Od początku kryzysu na Covid-19 zmarło ponad 2,5 tys. ludzi, co przekłada się na odsetek zgonów 0,79 proc. - podała KDCA.