Korea Płd.: Pierwsza próba rakiety balistycznej wystrzeliwanej z okrętu podwodnego

Korea Południowa dokonała próbnego wystrzelenia pocisku balistycznego ze swojego nowego okrętu podwodnego, stając się ósmym krajem świata dysponującym taką technologią oraz pierwszym wśród państw nieposiadających broni jądrowej – podała we wtorek agencja Yonhap.

Udany test z udziałem zbudowanego w Korei Płd. okrętu Dosan Ahn Chang-ho przeprowadzono w ubiegłym tygodniu po wcześniejszych próbach wystrzeliwania pocisku z podwodnej barki - przekazały Yonhapowi źródła wojskowe.

Ministerstwo obrony odmówiło oficjalnego potwierdzenia testu ani przekazania informacji na temat nowego sprzętu, uzasadniając to względami bezpieczeństwa.

W ubiegłym tygodniu resort obrony opublikował plany rozwoju na lata 2022-2026, w których wezwał do opracowania nowych pocisków "ze znacznie zwiększoną siłą niszczenia".

Do tej pory pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych (SLBM) opracowało siedem innych państw: USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Indie i Korea Północna. Wszystkie te kraje, w przeciwieństwie do Korei Południowej, dysponują głowicami jądrowymi, jakie zwykle montowane są na pociskach typu SLBM.

Według Yonhapu południowokoreańskie pociski z ładunkami konwencjonalnymi określane są nazwą Hyunmoo 4-4 i mogą być wariantem pocisków balistycznych typu Hyunmoo-2B o zasięgu około 500 kilometrów.

SLBM są trudniejsze do wykrycia niż pociski wystrzeliwane z lądu i mogą być używane do ataków z zaskoczenia. Mają służyć Korei Płd. do odstraszania ewentualnej agresji ze strony Korei Płn. - podał Yonhap.

Korea Płd. rozwija coraz potężniejsze pociski zdolne do niszczenia umocnionych bunkrów i tuneli w Korei Płn. między innymi w ramach starań o zmniejszenie swojej zależności obronnej od Stanów Zjednoczonych, które posiadają w Korei Płd. tysiące żołnierzy - ocenia z kolei Reuters.

Korea Płn. ujawniła w ostatnich latach szereg nowych pocisków typu SLMB i wydaje się, że buduje okręt podwodny zdolny do ich przenoszenia - zaznacza brytyjska agencja.