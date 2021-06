Korea Płd.: Po ujawnieniu nagrania, na którym nagi mężczyzna udeptuje brudną kapustę, Koreańczycy nie chcą jeść kimchi z Chin

Po tym, jak w internecie pojawiło się nagranie z fabryki kimchi w Chinach, które ujawniło niehigieniczny sposób, w jaki powstaje popularny posiłek, w Korei Południowej wszczęto kampanię nawołującą do podawania w restauracjach kimchi produkowanego na miejscu - podał w niedzielę "the Korea Times".

Wideo ukazało się w marcu i wywołało oburzenie wśród Koreańczyków. Przedstawiało nagiego mężczyznę, który wyrabiał kimchi zanurzony w brudnej wodzie wypełnionej kapustą. Po wycieku nagrania, w Korei zaczęto nawoływać do bojkotu kimchi, które produkowano w Chinach, oraz zwracania większej uwagi na sposób, w jaki powstaje jedzenie.

Korea Południowa, jak wskazał dziennik, importuje rocznie ok. 300 tys. ton kimchi z Chin. Większość zostaje wykorzystana przez restauracje. Cena za 1 kg chińskiego kimchi jest prawie trzy razy niższa niż koreańskiego, co sprawia że poszkodowani przez pandemię koronawirusa i zmuszeni do ograniczania wydatków restauratorzy częściej sięgają po kiszoną kapustę z importu.

Lee Ha-yeon, która jest prezeską Kimchi Association of Korea (KAK), stowarzyszenia zrzeszającego ok. 80 producentów i dostawców kimchi, powiedziała, że obwinianie restauratorów jest niekonstruktywne. "Gra w przerzucanie się winą nie pomoże. Kimchi z kontynentalnych Chin jest dużo tańsze niż koreańskie. W społeczeństwie kapitalistycznym to zupełnie naturalne, że właściciele restauracji będą woleli wybrać tańszy produkt" - zaznaczyła. Dodała, że utarta praktyka podawania kimchi jako darmowej przystawki to główny powód dla którego restauratorzy sięgają po kapustę produkowaną w Chinach. "Tak długo, jak to będzie robione, restauracje nie będą miały innego wyjścia jak podawać tańszy chiński produkt" - wyjaśniła.

W związku z tym stowarzyszenie rozpoczęło kampanię nawołującą do certyfikowania restauracji podających kimchi produkowane w Korei Południowej w sanitarnych warunkach. Członkowie KAK mają nadzieję, że to zwiększy konsumpcję koreańskiego kimchi i pomoże w prowadzeniu interesu dostawcom lokalnie produkowanego posiłku. "Klienci powinni wiedzieć, że kimchi wcale nie jest darmowe. Powinni płacić jeśli chcą jeść produkowane w bezpiecznych warunkach" - podkreśliła.

Kimchi chińskiej produkcji jest również przedmiotem kontrowersji odkąd Chiny wszczęły kampanię mającą na celu udowodnienie, że potrawa pochodzi od nich, nie z Korei Południowej. Państwowe media chińskie twierdzą, że kimchi wywodzi się od piklowanej kapusty "pao cai".