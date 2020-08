Korea Płd.: Po wzroście liczby zakażeń w Seulu obowiązek noszenia maseczek ochronnych

W związku z ponownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem wykrywanych w Korei Płd. od poniedziałku w Seulu obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych. Władze przestrzegają, że może być konieczne wprowadzenie surowych restrykcji – podała agencja Yonhap.

Południowokoreańskie służby medyczne zgłosiły w poniedziałek 266 nowych zakażeń, w tym 258 infekcji lokalnych. Oznacza to spadek w porównaniu z niedzielą, gdy ogólny bilans zwiększył się o 397 przypadków, ale wciąż występują duże obawy o wystąpienie kolejnej dużej fali zakażeń SARS-CoV-2 w całym kraju.

Łączny bilans zakażeń wzrósł do 17 665 przypadków, a bilans zgonów nie zmienił się i wynosi 309 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In zaapelował w poniedziałek do mieszkańców kraju, by pomogli rządowi w wysiłkach na rzecz powstrzymania nowej fali infekcji. Przestrzegł, że w przeciwnym wypadku konieczne będzie podniesienie wytycznych dystansowania społecznego na najwyższy poziom, co - jak podkreślił - oznaczałoby wstrzymanie normalnej działalności, utratę wielu miejsc pracy i "olbrzymi cios dla gospodarki".

W Korei Płd. udało się opanować lawinowy wzrost zachorowań z przełomu lutego i marca, ale liczby zaczęły się ponownie podnosić po złagodzeniu w maju kampanii dystansowania społecznego. Obecnie od 11 dni dobowe bilanse przekraczają 100, a strach przed koronawirusem znów wpływa na życie codzienne w kraju, wyludnia centra handlowe i restauracje, zmusza mieszkańców do przekładania podróży, ślubów i innych wydarzeń - podał Yonhap.

Z powodu nawrotu pandemii w poniedziałek w 1845 szkołach w Korei Płd. nie odbyły się lekcje w klasach - poinformowało ministerstwo edukacji. Jeszcze w piątek zamkniętych było tylko 849 szkół.

Wiele nowych zakażeń wiązanych jest ze skupiskami infekcji na gęsto zaludnionym obszarze metropolitarnym Seulu. Od poniedziałku w mieście obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych i zatłoczonych miejscach na zewnątrz budynków, choć obecnie prawo nie przewiduje kar za złamanie tego nakazu.

Andrzej Borowiak