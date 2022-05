Korea Płd.: Prezydent Biden niepokoi się wybuchem epidemii małpiej ospy

Wybuch epidemii małpiej ospy jest czymś, czym "każdy powinien się martwić" – powiedział w niedzielę w Seulu prezydent USA Joe Biden. Dodał, że amerykańska służba zdrowia bada możliwe sposoby leczenia i szczepień przeciwko tej chorobie.

"Ciężko pracujemy, aby dowiedzieć się, co robić dalej" - powiedział Biden w bazie lotniczej w Korei Południowej przed odlotem Air Force One do Japonii.

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.

Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio m.in. w Niemczech, W.Brytanii, Australii, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Izraelu.