Korea Płd.: Prezydent: drzwi do dialogu z Koreą Płn. pozostają otwarte

Nowo wybrany, konserwatywny prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol powiedział we wtorek, że drzwi do dialogu z Koreą Północną pozostaną otwarte, ponieważ został zaprzysiężony, by zmniejszyć rosnące zagrożenia ze strony Północy, spowodowane rozwojem jej programu nuklearnego i rakietowego.

Yoon powiedział w swoim pierwszym przemówieniu jako prezydent, że Korea Południowa jest gotowa przedstawić "śmiały plan" wzmocnienia gospodarki Korei Północnej, jeśli rozpocznie ona proces całkowitej denuklearyzacji.

"Podczas gdy programy broni jądrowej Korei Północnej stanowią zagrożenie nie tylko dla naszego bezpieczeństwa i Azji Północno-Wschodniej, drzwi do dialogu pozostaną otwarte, abyśmy mogli pokojowo zmniejszyć to zagrożenie" - powiedział Yoon podczas ceremonii inauguracji.