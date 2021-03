Korea Płd.: Prezydent Mun dostanie szczepionkę AstraZeneki przed szczytem G7

Od 23 marca program szczepień preparatem firmy AstraZeneca w Korei Płd. będzie obejmował również osoby po 64. roku życia. Przyjmie go między innymi 68-letni prezydent Mun Dze In przed wylotem do Wielkiej Brytanii na szczyt G7 – ogłosiły w poniedziałek władze.

Zgodnie z planem 23 marca zastrzyki szczepionki AstraZeneki otrzymają Mun i jego 67-letnia żona Kim Dzung Suk - oświadczył rzecznik kancelarii prezydenta Kang Min Seok, cytowany przez agencję prasową Yonhap.

Jednym z powodów, dla których prezydent postanowił przyjąć szczepionkę, jest chęć rozwiania obaw o jej skuteczność i bezpieczeństwo - dodał Kang.

W Korei Płd. od końca lutego trwa program szczepień grup priorytetowych preparatami AstraZeneki i Pfizera. Początkowo władze w Seulu nie zezwoliły jednak na podawanie preparatu AstraZeneki osobom po 64. roku życia ze względu na niewystarczające ich zdaniem dane kliniczne.

Seul ogłosił jednak w ubiegłym tygodniu decyzję o rozszerzeniu szczepień specyfikiem AstraZeneki również na osoby w wieku 65 lat i starsze. Rzecznik prezydenta oświadczył w poniedziałek, że preparat będzie takim osobom podawany od 23 marca.

Pierwsza para będzie miała pierwszeństwo w związku z zaproszeniem Muna na szczyt przywódców państw grupy G7, który ma się odbyć w czerwcu w Wielkiej Brytanii - wyjaśniła Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA). Preparat AstraZeneki otrzymają również urzędnicy, którzy będą towarzyszyć Munowi w podróży.

Andrzej Borowiak