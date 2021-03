Korea Płd.: Prezydent Mun przyjął pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneki

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In przyjął we wtorek pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca. Zainaugurował tym samym kolejny etap szczepień, w którym preparat brytyjsko-szwedzkiego koncernu podawany będzie niektórym osobom po 64. roku życia.

Zgodnie z planem w nadchodzących tygodniach preparat ma otrzymać 370 tys. pracowników i pacjentów szpitali oraz członków personelu i pensjonariuszy domów opieki. Wcześniej preparatem AstraZeneki szczepiono w Korei Płd. tylko dorosłych do 64. roku życia.

Mun i jego żona Kim Dzung Suk mieli pierwszeństwo, ponieważ prezydent przygotowuje się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii na szczyt grupy G7, który ma się odbyć w czerwcu. Zastrzyki otrzymało we wtorek również dziewięciu urzędników, którzy będą mu towarzyszyli.

Pałac prezydencki przekazał, że po szczepieniu Mun "jak zwykle" odbył rutynowe 90-minutowe spotkanie z doradcami. Również pierwsza dama i pozostali urzędnicy czują się dobrze - dodał rzecznik Muna, Kang Min Seok.

Według południowokoreańskiej agencji Yonhap krewni pacjentów w zaawansowanym wieku mają nadzieję, że dzięki szczepieniom życie wróci do normy i będą mogli znów odwiedzać swoich bliskich.

Część mieszkańców wciąż jednak obawia się skutków ubocznych w związku z doniesieniami o zgonach i przypadkach zakrzepów krwi wśród zaszczepionych osób, choć panel niezależnych ekspertów doradzających rządowi ocenił w poniedziałek, że nie miały one żadnego związku ze szczepieniami - podał Yonhap.

Szczepienia w Korei Płd. trwają od końca lutego. Do wtorku pierwszą dawkę preparatu AstraZeneki lub amerykańskiego koncernu Pfizer otrzymało ok. 1,3 proc. spośród blisko 52 mln mieszkańców kraju.