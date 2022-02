Korea Płd.: suwerenność Ukrainy musi być uszanowana

Suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy muszą być uszanowane – oświadczył we wtorek prezydent Korei Południowej Mun Dze In, wzywając do wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu. Nakazał przygotowania kraju na gospodarcze skutki ewentualnych sankcji.

W toku narastających napięć wokół Ukrainy Korea Południowa - w przeciwieństwie do Japonii - nie wyrażała stanowczego potępienia dla działań Rosji ani nie zapowiadała sankcji wobec Moskwy, ale deklarowała poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

"Kraje świata muszą wspólnie pracować na rzecz szybkiego i pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie. Korea Południowa będzie aktywnie uczestniczyć w tych wysiłkach" - powiedział Mun na zebraniu rady bezpieczeństwa narodowego zwołanym po wysłaniu przez Rosję wojsk do separatystycznych regionów Ukrainy.

Prezydent Korei Płd. polecił również urzędnikom, aby przygotowali się na potencjalne skutki gospodarcze i zakłócenia łańcuchów dostaw. "Nasze relacje gospodarcze z Ukrainą nie są duże, ale jeśli sytuacja utrzyma się przez długi czas, a USA i Zachód nałożą silne sankcje na Rosję, wpływ na naszą gospodarkę będzie duży" - powiedział. Jego zdaniem może dojść do zakłóceń dostaw energii i surowców, a także rynków finansowych.

W osobnym komunikacie MSZ w Seulu wezwało wszystkie strony sporu do poszukiwania pokojowego rozwiązania przy "poszanowaniu dla praw międzynarodowych i porozumienia mińskiego" z 2015 roku w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie - przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Andrzej Borowiak