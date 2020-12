Korea Płd.: Prezydent Mun: szczepienia na Covid-19 rozpoczną się w lutym

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In odrzucił w poniedziałek oskarżenia pod adresem jego rządu o zbyt późne działania w sprawie zakupu szczepionek przeciw Covid-19 i zapewnił, że szczepienia rozpoczną się zgodnie z planem w lutym 2021 roku – podała agencja Yonhap.

"Postępujemy naprzód gładko i w zgodzie z pierwotnym planem" - powiedział Mun na konferencji prasowej. Podkreślił, że rząd w Seulu zamierza w lutym rozpocząć szczepienia osób z grup priorytetowych, w tym pracowników służby zdrowia i domów opieki nad seniorami.

Korea Płd. "już zabezpieczyła wystarczającą ilość" szczepionek i zabiega o kolejne dawki na wypadek sytuacji kryzysowej - zapewnił prezydent.

Południowokoreańskie władze medyczne informowały wcześniej, że podpisały z firmami AstraZeneca, Janssen i Pfizer umowy na zakup szczepionek dla 36 mln obywateli. Prowadzone są również rozmowy z firmą Moderna na temat zakupu szczepionki dla 10 mln ludzi, a dodatkowe dawki mają być dostarczone przez globalny mechanizm COVAX.

Mun odniósł się również do trwającej w kraju trzeciej fali zakażeń koronawirusem. Podkreślił, że nie istnieje niezawodny i łatwy sposób na opanowanie pandemii i zaapelował do mieszkańców o przestrzeganie reguł dystansowania społecznego.

Przeprowadzone w ostatnich tygodniach sondaże wykazały, że poparcie społeczne dla Muna spadło poniżej 40 proc. - do najniższej wartości, odkąd w maju 2017 roku objął on władzę. Obserwatorzy spodziewają się, że Mun dokona wkrótce częściowej wymiany ministrów i doradców pracujących w pałacu prezydenckim.

Władze Korei Płd. zgłosiły w poniedziałek 808 nowych infekcji koronawirusem, co podniosło łączny bilans do 57 680 przypadków. Zmarło również kolejnych 11 zakażonych pacjentów, a ogólny bilans zgonów wzrósł do 819, co oznacza odsetek zgonów w wysokości 1,42 proc. - wynika z danych Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA).

Obawy o dalszy rozwój sytuacji nasiliły się po potwierdzeniu zakażenia nową, potencjalnie znacznie bardziej zaraźliwą odmianą koronawirusa, u trzech osób przybyłych z Wielkiej Brytanii. By zapobiec szerzeniu się tej odmiany, rząd w Seulu zawiesił bezpośrednie loty z Londynu do miasta Inczon i wprowadził wymóg przedstawiania ujemnych wyników testów przez pasażerów przybywających z Wielkiej Brytanii i RPA.

Andrzej Borowiak